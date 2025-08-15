augusztus 15., péntek

Mindenki gyászol

1 órája

Örökre elaludt Ágó, az egyéves kisfiú, akiért Szeged is összefogott

Címkék#Ágoston#család#kisfiú

Az Ágo-strong Facebook-oldalon közölte a kisfiú családja a borzasztó hírt, az esetre nincsenek szavak, egy egész ország gyászol.

Delmagyar.hu

Pénteken reggel utoljára ölelhették magukhoz szülei Ágostont, akinek küzdelméről már sokszor hírt adtunk. Facebook-posztjukban közölték a tragikus hírt a kisfiú szülei: meghalt Ágoston, a noszvaji család egyéves kisfia, akiért egy ország imádkozott. Augusztus 15-én földi útja véget ért – írja a HEOL.

Elhunyt Ágoston.
Nyugodjon békében Ágoston. Fotó: Ágo-strong-facebook.

Békésen teltek Ágoston utolsó napjai

Ágoston ma reggel 7:20-kor utoljára vett levegőt a karjainkban. Békésen teltek az utolsó napjai, nem szenvedett. Felfoghatatlan űrt hagy maga után, a szívünk darabokban.

– Írják Ágoston szülei a Facebookon.

Ágoston ügyét a szegediek is szívükben hordozták, pár hónappal ezelőtt gyűjtést szerveztek neki a JATE Klubban. A rendezvényen a CityRocks közössége és több zenekar is fellépett, hogy adományokat gyűjtsenek Ágó kezelésére. A szülők mindent megtettek, hogy megtalálják a kiutat, de Ágoston hosszú és nehéz küzdelme után, egyévesen, szerető szülei ölelésében békésen elaludt.

 

