Új oktatóterem

39 perce

Elképesztő, milyen sci-fi filmbe illő tanteremben készítik fel a diákokat a jövő gazdálkodására

Címkék#Galamb József Mezőgazdasági Technikum#makó#Agrárdigitalizáció

Az országban egyedülálló oktatótermet adtak át az új tanévre készülve Makón. A Galamb József nevét viselő agrártechnikum szimulációs termében a mezőgazdasági gépészek és gépszerelők sajátíthatják el akár még a jogosítvány megszerzése előtt is, miként kell vezérelni a korszerű gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen munkagépeket, drónokat.

Szabó Imre

– Már ötödik éve oktatjuk önálló tantárgyként az agrárdigitalizációs ismereteket. Ennek elsajátítása nélkül ma már nem lesz naprakész a diákjaink tudása. Ez ad választ a jövő gazdálkodásainak kihívására – mondta Horváth Zoltán, a Galamb Józsefről elnevezett agrártechnikum igazgatója, miért volt szükség az iskolában szimulációs terem kialakítására. Hozzátette, a terem az első ilyen jellegű az országban, és ezen a téren ugyancsak ők a legfelkészültebbek.

agrártechnikum
A makói agrártechnikum új oktatóterme. Fotó: Szabó Imre

Mire jó az agrártechnikum új oktatóterme?

A tanterem egy erőgép és egy munkagép, illetve mezőgazdasági drón működésének és térinformatikai megoldások szimulációjára is. Az egyik leglátványosabb megoldás keretében a tanulók nyomon követhetik a szántóföldön munkát végző gépkapcsolatok munkáját műholdkapcsolaton keresztül, sőt beavatkozásra is képesek lesznek.

– A gazdálkodáshoz szükség van többek között a talaj összetételének, például a foszfortartalomnak a felmérésére – hozott konkrét példát az igazgató. Ehhez műholdas térkép alapján a területen ki lehet jelölni mintavételi pontokat, majd az adatokat mobiltelefonon átküldve a munkagép 2 centis pontossággal képes mintát venni a termőföldből. A beérkezett mintát aztán kielemezhetik az iskola laborjában, az eredmény alapján pedig be tudják állítani a műtrágyaszórót úgy, hogy ott és annyit szórjon ki, ahol és amennyire szükség van.

Fotó: Szabó Imre

Nem került százmilliókba a terem kialakítása és felszerelése

A szimulációs tanteremet két agrárcég, az AXIÁL Kft. és a Precision Planting Hungary segítségével sikerült kialakítani és felszerelni; a két céggel régóta együttműködik az iskola. Emiatt, bár az ilyen berendezések rendkívül drágák, a teljes beruházás mindössze 4 és fél millió forintba került. A két cég egyébként tananyagokat és szoftvereket is fog adni a berendezések minél széleskörűbb használatához. A termet kedden Horváth József, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, Mesterházi Péter Ákos, az AXIÁL precíziós gazdálkodási csoportvezetője és Horváth Zoltán iskolaigazgató avatták fel. 

 

