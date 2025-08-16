augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Csúcstalálkozó

4 órája

Trump és Putyin alaszkai találkozója az első lépés volt a béke felé vezető hosszú úton

Címkék#Rapid Extra#Trump#csúcstalálkozó#Putyin

Robert C. Castel a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában elemezte Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozó jelentőségét. Az alaszkai csúcstalálkozó szerinte nem azonnali békét hozott, hanem a párbeszéd első lépését jelentette.

Delmagyar.hu

Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a Magyar Nemzet főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával a lap Rapid Extra című podcastjában. A téma  Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója volt, amelynek a legnagyobb hozadéka Robert C. Castel szerint, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé. 

Az alaszkai csúcstalálkozón fog kezet Trump és Putyin
Az alaszkai csúcstalálkozón Trump és Putyin egy hosszú folyamat első lépései tették meg. Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Az alaszkai csúcstalálkozó

Robert C. Castel a Magyar Nemzet műsorában kihangsúlyozta, hogy irreális elvárás lett volna Trump és Putyin alaszkai találkozójától, hogy azonnali békét hozzon, és azok, akik kudarcként könyvelik el az egyeztetést, nem értik a diplomácia logikáját. Szerinte a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban.

Maga a tény, hogy az első 2-3-5 percben – ahogy Trump mondta – nem győződött meg arról, hogy a másik fél részéről hiányzik az őszinte szándék a probléma megoldására, már önmagában ennek a találkozónak a pozitívuma. Ez kaput nyitott egy sor további egyeztetés felé, és én azt hiszem, ez a dolog realista perspektívája.

– mondta a szakértő. Hozzátette, hogy szerinte Európa nem tényező a folyamatban.

A szakértő emlékeztetett, hogy Trump a csúcstalálkozó után jelezte, hogy egyeztetni fog a NATO főtitkárral és Volodimir Zelenszkijjel, de Castel szerint itt van egy alapvető ellentmondás, hiszen elvárjuk az amerikai elnöktől, hogy ott abban a pillanatban, a három óra alatt oldja meg az ügyet, de közben azt is elvárjuk tőle, hogy semmilyen döntést ne hozzon egyedül, és mindenben kérje ki a szövetségesek véleményét.

Ukrajna vesztett

Az orosz-ukrán háború is szóba került a beszélgetés alatt, amelyről Castel világosan kimondta: úgy gondolja, hogy Ukrajna elvesztette a háborút.

Szerinte Oroszország célja a NATO keleti terjeszkedésének a feltartóztatása volt, és ezt el is érte.

Én úgy gondolom, hogy Oroszország ezt a célját elérte, és Ukrajna meg a kollektív Nyugat vagy a NATO a terjeszkedési célját a posztszovjet térségben nem érte el. Tehát ilyen szempontból szerintem Oroszország per pillanat nyerésre áll.

A végén a szakértő leszögezte: az alaszkai csúcstalálkozó jelentősége nem a kézzelfogható eredményekben, hanem a folyamat elindulásában rejlik. 

 

