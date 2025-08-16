augusztus 16., szombat

Alaszkai találkozó

2 órája

Zelenszkij meglepő fordulata: békülékeny hangot ütött meg Trump és Putyin tárgyalása után

A Magyar Nemzet podcastjában elemezték a Trump-Putyin találkozó jelentőségét. Az alaszkai találkozó után Zelenszkij meglepően békülékeny hangot ütött meg.

Delmagyar.hu

A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában értékelte Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő. A beszélgetésben elhangzott, hogy az egyeztetést követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély.

Az alaszkai találkozó után Zelenszkij is megszólalt.
Az alaszkai találkozó után Zelenszkij kifejezetten békülékeny hangot ütött meg üzenetében. Archív fotó: Purger Tamás/ MTI

Zelenszkij reakciója

Az ukrán elnök a tárgyalás után nem sokkal tett közzé egy üzenetet, amelyben arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával – olvasható a Magyar Nemzeten. Az ukrán elnök azt hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra.

Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij kifejezetten békülékeny hangot ütött meg, egy rossz szót se mondott Oroszországról, hanem a békekötésről beszélt.

A szakértő még azt is hozzátette, hogy az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik az Egyesült Államokban.

Az alaszkai találkozó csak egy kezdet volt

Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy a mostani egyeztetés valójában nem béketárgyalás, hanem amerikai–orosz tárgyalás volt, amelynek egyik fő témája Ukrajna volt. 

Ez a folyamat még csak a kezdőrúgás. Trump és Putyin találkozott, ami önmagában fontos, de a béke még messze van

 – fogalmazott. Szerinte a következő hónapokban sor kerülhet több két- és háromoldalú egyeztetésre, de az ukrán fél számára kényszer a békülékenyebb hangnem. 

A szakértők egyetértettek abban, hogy a békefolyamat elhúzódhat.

 

