Algyő legnagyobb katasztrófája, amit egy ország lélegzet-visszafojtva figyelt

Egy átlagos csütörtöki napnak indult Algyőn 1968. december 19-e, azonban hamar Magyarország legsúlyosabb olajkitermelési katasztrófájának a napjává vált. Az ötvenhét éve történt esetről néhány ritka, színes fénykép került elő a Régi Szeged elnevezésű Facebook-csoportban, amin az algyői olajkatasztrófa helyszínét láthatjuk.

Ritka kép az algyői olajkatasztrófa helyszínéről, amely hazánk egyik legsúlyosabb esetévé vált. Fotó: Nográdi Zoltán / Régi Szeged Facebook-csoport

Az algyői olajkatasztrófa története

Az emberek elindultak dolgozni, ki a földekre, ki pedig az olajközpontba. Az olajmezőn mindenhol, így a 168-as kútnál is rendben ment minden. Ám alig telt el bő negyed óra, és előbb robbanáshang, aztán dübörgés, süvöltés hallatszott, majd vijjogni kezdtek a vészjelző szirénák. A Délmagyarország december 20-ai címlapján eképpen tudósítottak a katasztrófáról:

Tegnap a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat szegedi üzemének 168-as számú olajkútja eddig meg nem állapított okok miatt kitört. A szemtanúk elmondása szerint 8 óra 20 perckor leszakadt a béléscső tolózárja, és a több mint 100 atmoszférával kiáramló szénhidrogén pillanatok alatt meggyulladt. A közelben tartózkodó Veinhoffer Ferenc fúrómester, valamint Dávid László olajmunkás gázmérgezést szenvedett. A torony acélszerkezete fél óra leforgása alatt felizzott, és összeroskadt, maga alá temetve az olajkút száját. Elpusztult a több millió forintot érő berendezés.

Arra is kitértek, hogy valószínűleg napi 400–500 ezer köbméter gáz és 200–300 köbméter kőolaj áramlott ki folyamatosan a kútból, s attól kellett tartani, hogy ez a mennyiség növekedni fog. Délutánra a már 25–30 méter átmérőjű, 50–80 méter magas tűzgomoly közelében található betonelemek, távírópóznák, valamint a gátrendszert építő gépek is áttüzesedtek. De ami szerencse volt, hogy a kitörés szomszédságában csak egy tanya állt. Algyő lakosságát nem fenyegette veszély.

A katasztrófa helyszínéhez csak egy tanya volt közel, a település lakóit nem fenyegette veszély. Fotó: Nográdi Zoltán / Régi Szeged Facebook-csoport

Hatalmas küzdelem vette kezdetét

A tűzoltók rögtön elkezdték az oltási folyamatokat, vízsugarakkal hűtötték a gépeket, tárgyakat is. A szegedi, vásárhelyi, szolnoki, budapesti tűzoltók mellett olajbányászok, rendőrök, katonai alakulatok is bekapcsolódtak a mentésbe: gyorsan kellett minden éghető anyagot eltüntetni, az összeroskadt tornyot is elvontatták. Több mint háromszázan vettek részt a munkában, víztározót, csatornát építettek a helyszínre.