1 órája
Algyő legnagyobb katasztrófája, amit egy ország lélegzet-visszafojtva figyelt
Algyőn történt Magyarország legsúlyosabb ipari balesete. Az olajkatasztrófa során hatalmas lángoszlop tört az ég felé, amit napokig tartó küzdelemmel sikerült csak elfojtani. A tűzoltók, katonák és olajbányászok hősi munkája végül megmentette a települést. Az algyői olajkatasztrófa immár 57 éve történt.
Egy átlagos csütörtöki napnak indult Algyőn 1968. december 19-e, azonban hamar Magyarország legsúlyosabb olajkitermelési katasztrófájának a napjává vált. Az ötvenhét éve történt esetről néhány ritka, színes fénykép került elő a Régi Szeged elnevezésű Facebook-csoportban, amin az algyői olajkatasztrófa helyszínét láthatjuk.
Az algyői olajkatasztrófa története
Az emberek elindultak dolgozni, ki a földekre, ki pedig az olajközpontba. Az olajmezőn mindenhol, így a 168-as kútnál is rendben ment minden. Ám alig telt el bő negyed óra, és előbb robbanáshang, aztán dübörgés, süvöltés hallatszott, majd vijjogni kezdtek a vészjelző szirénák. A Délmagyarország december 20-ai címlapján eképpen tudósítottak a katasztrófáról:
Tegnap a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat szegedi üzemének 168-as számú olajkútja eddig meg nem állapított okok miatt kitört. A szemtanúk elmondása szerint 8 óra 20 perckor leszakadt a béléscső tolózárja, és a több mint 100 atmoszférával kiáramló szénhidrogén pillanatok alatt meggyulladt. A közelben tartózkodó Veinhoffer Ferenc fúrómester, valamint Dávid László olajmunkás gázmérgezést szenvedett. A torony acélszerkezete fél óra leforgása alatt felizzott, és összeroskadt, maga alá temetve az olajkút száját. Elpusztult a több millió forintot érő berendezés.
Arra is kitértek, hogy valószínűleg napi 400–500 ezer köbméter gáz és 200–300 köbméter kőolaj áramlott ki folyamatosan a kútból, s attól kellett tartani, hogy ez a mennyiség növekedni fog. Délutánra a már 25–30 méter átmérőjű, 50–80 méter magas tűzgomoly közelében található betonelemek, távírópóznák, valamint a gátrendszert építő gépek is áttüzesedtek. De ami szerencse volt, hogy a kitörés szomszédságában csak egy tanya állt. Algyő lakosságát nem fenyegette veszély.
Hatalmas küzdelem vette kezdetét
A tűzoltók rögtön elkezdték az oltási folyamatokat, vízsugarakkal hűtötték a gépeket, tárgyakat is. A szegedi, vásárhelyi, szolnoki, budapesti tűzoltók mellett olajbányászok, rendőrök, katonai alakulatok is bekapcsolódtak a mentésbe: gyorsan kellett minden éghető anyagot eltüntetni, az összeroskadt tornyot is elvontatták. Több mint háromszázan vettek részt a munkában, víztározót, csatornát építettek a helyszínre.
A biztonság miatt lezárták a Szeged-Hódmezővásárhely utat és kerülőútra terelték a forgalmat. A hatalmas lángoszlop napokig lobogott a település felett, az egységek minden veszéllyel dacolva küzdöttek.
Negyven vízsugár, porágyúk és vízágyúk sem tudták megfékezni. Végül csak egy repülőgép-motorból átalakított tűzoltóberendezés hozott áttörést
– olvasható a SzegedMa visszaemlékezésében.
A tűz utáni feladatok
Ám ezzel még korántsem ért véget a harc: a dermesztő hidegben, állandó robbanásveszélyben folyt a munka. Naponta egymillió köbméter gáz és ezer köbméter olaj tört a felszínre. Olajtengert kellett elvezetni, acélroncsokat szétvágni, új kútfejet előkészíteni. Közben múltak a napok, elmúlt a karácsony, majd az újév is, a küzdelem pedig közel eg hónapon át tartott.
Egy ország figyelte lélegzet-visszafojtva a 300 olajbányász, katona és tűzoltó kitartását.
Január 16-án végül távirányítású robbanólökettel robbantották fel a kutat a föld alatt, 1900 méteres mélységben. Ezután már „csak” az olaj borította környék takarítása és a tó elszivattyúzása volt hátra. A mentésnél komolyabb sérülést senki sem szenvedett.
Megvannak a Szerencsekoncertek állomásai Csongrád-Csanádban, íme a helyszínek és időpontok
Még el sem indult a jövő évad jegyértékesítése, máris telt házas előadással büszkélkedhet a Szabadtéri