augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

19°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ipari baleset

54 perce

Algyő legnagyobb katasztrófája, amit egy ország lélegzet-visszafojtva figyelt

Címkék#algyői olajkatasztrófa#olajbányász#múltidéző

Algyőn történt Magyarország legsúlyosabb ipari balesete. Az olajkatasztrófa során hatalmas lángoszlop tört az ég felé, amit napokig tartó küzdelemmel sikerült csak elfojtani. A tűzoltók, katonák és olajbányászok hősi munkája végül megmentette a települést. Az algyői olajkatasztrófa immár 57 éve történt.

Joó Fanni

Egy átlagos csütörtöki napnak indult Algyőn 1968. december 19-e, azonban hamar Magyarország legsúlyosabb olajkitermelési katasztrófájának a napjává vált. Az ötvenhét éve történt esetről néhány ritka, színes fénykép került elő a Régi Szeged elnevezésű Facebook-csoportban, amin az algyői olajkatasztrófa helyszínét láthatjuk.

Ilyen volt az algyői olajkatasztrófa.
Ritka kép az algyői olajkatasztrófa helyszínéről, amely hazánk egyik legsúlyosabb esetévé vált. Fotó: Nográdi Zoltán / Régi Szeged Facebook-csoport

Az algyői olajkatasztrófa története

Az emberek elindultak dolgozni, ki a földekre, ki pedig az olajközpontba. Az olajmezőn mindenhol, így a 168-as kútnál is rendben ment minden. Ám alig telt el bő negyed óra, és előbb robbanáshang, aztán dübörgés, süvöltés hallatszott, majd vijjogni kezdtek a vészjelző szirénák. A Délmagyarország december 20-ai címlapján eképpen tudósítottak a katasztrófáról: 

Tegnap a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat szegedi üzemének 168-as számú olajkútja eddig meg nem állapított okok miatt kitört. A szemtanúk elmondása szerint 8 óra 20 perckor leszakadt a béléscső tolózárja, és a több mint 100 atmoszférával kiáramló szénhidrogén pillanatok alatt meggyulladt. A közelben tartózkodó Veinhoffer Ferenc fúrómester, valamint Dávid László olajmunkás gázmérgezést szenvedett. A torony acélszerkezete fél óra leforgása alatt felizzott, és összeroskadt, maga alá temetve az olajkút száját. Elpusztult a több millió forintot érő berendezés.

Arra is kitértek, hogy valószínűleg napi 400–500 ezer köbméter gáz és 200–300 köbméter kőolaj áramlott ki folyamatosan a kútból, s attól kellett tartani, hogy ez a mennyiség növekedni fog. Délutánra a már 25–30 méter átmérőjű, 50–80 méter magas tűzgomoly közelében található betonelemek, távírópóznák, valamint a gátrendszert építő gépek is áttüzesedtek. De ami szerencse volt, hogy a kitörés szomszédságában csak egy tanya állt. Algyő lakosságát nem fenyegette veszély.

Az algyői olajkatasztrófa tűzoszlopa egy közeli tanyáról nézve
A katasztrófa helyszínéhez csak egy tanya volt közel, a település lakóit nem fenyegette veszély. Fotó: Nográdi Zoltán / Régi Szeged Facebook-csoport

Hatalmas küzdelem vette kezdetét

A tűzoltók rögtön elkezdték az oltási folyamatokat, vízsugarakkal hűtötték a gépeket, tárgyakat is. A szegedi, vásárhelyi, szolnoki, budapesti tűzoltók mellett olajbányászok, rendőrök, katonai alakulatok is bekapcsolódtak a mentésbe: gyorsan kellett minden éghető anyagot eltüntetni, az összeroskadt tornyot is elvontatták. Több mint háromszázan vettek részt a munkában, víztározót, csatornát építettek a helyszínre.

A biztonság miatt lezárták a Szeged-Hódmezővásárhely utat és kerülőútra terelték a forgalmat. A hatalmas lángoszlop napokig lobogott a település felett, az egységek minden veszéllyel dacolva küzdöttek. 

Negyven vízsugár, porágyúk és vízágyúk sem tudták megfékezni. Végül csak egy repülőgép-motorból átalakított tűzoltóberendezés hozott áttörést 

– olvasható a SzegedMa visszaemlékezésében.

A tűz utáni feladatok

Ám ezzel még korántsem ért véget a harc: a dermesztő hidegben, állandó robbanásveszélyben folyt a munka. Naponta egymillió köbméter gáz és ezer köbméter olaj tört a felszínre. Olajtengert kellett elvezetni, acélroncsokat szétvágni, új kútfejet előkészíteni. Közben múltak a napok, elmúlt a karácsony, majd az újév is, a küzdelem pedig közel eg hónapon át tartott. 

Egy ország figyelte lélegzet-visszafojtva a 300 olajbányász, katona és tűzoltó kitartását.

Január 16-án végül távirányítású robbanólökettel robbantották fel a kutat a föld alatt, 1900 méteres mélységben. Ezután már „csak” az olaj borította környék takarítása és a tó elszivattyúzása volt hátra. A mentésnél komolyabb sérülést senki sem szenvedett.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu