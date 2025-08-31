augusztus 31., vasárnap

Állatkertek éjszakája

52 perce

Ezrek özönlötték el a Szegedi Vadasparkot a különleges éjszakán – galériával

Címkék#program#Szegedi Vadaspark#Állatkertek éjszakája

Péntek este ismét különleges élményben lehetett részük azoknak, akik ellátogattak a Szegedi Vadasparkba.

Delmagyar.hu

Péntek este rendezték meg az országos Állatkertek éjszakáját. Az immár tizenharmadik alkalommal életre hívott eseményhez idén is tizenhárom állatkert csatlakozott, köztük a szegedi intézmény, ahol 18 órakor nyitották meg a kapukat az esti programokra. 

Állatkertek éjszakája
A Vadasparkban idén is hatalmas sikert aratott az Állatkertek éjszakája. Fotó: Szegedi Vadaspark

Állatkertek éjszakája Szegeden

A látogatók a sötétségbe boruló állatkert hangulatában barangolhattak, és számos színes programon vehettek részt. A rendezvény, amely a Vadaspark éves eseményei között mindig kiemelt helyet foglal el – idén is nagy sikert aratott, sokakat vonzott a különleges élmény.

Köszönjük, hogy ilyen sokan nálunk töltöttétek a péntek estét! Hálából fogadjatok szeretettel egy kis fotós összeállítást az idei szegedi Állatkertek éjszakájáról. 

– a szervezők a közösségi oldalukon is megköszönték a nagy érdeklődést. 

Állatkertek éjszakája a Vadasparkban

Fotók: Szegedi Vadaspark

 

