Ezrek özönlötték el a Szegedi Vadasparkot a különleges éjszakán – galériával

Péntek este rendezték meg az országos Állatkertek éjszakáját. Az immár tizenharmadik alkalommal életre hívott eseményhez idén is tizenhárom állatkert csatlakozott, köztük a szegedi intézmény, ahol 18 órakor nyitották meg a kapukat az esti programokra.

A Vadasparkban idén is hatalmas sikert aratott az Állatkertek éjszakája. Fotó: Szegedi Vadaspark

Állatkertek éjszakája Szegeden

A látogatók a sötétségbe boruló állatkert hangulatában barangolhattak, és számos színes programon vehettek részt. A rendezvény, amely a Vadaspark éves eseményei között mindig kiemelt helyet foglal el – idén is nagy sikert aratott, sokakat vonzott a különleges élmény.

Köszönjük, hogy ilyen sokan nálunk töltöttétek a péntek estét! Hálából fogadjatok szeretettel egy kis fotós összeállítást az idei szegedi Állatkertek éjszakájáról.

– a szervezők a közösségi oldalukon is megköszönték a nagy érdeklődést.