Ezrek özönlötték el a Szegedi Vadasparkot a különleges éjszakán – galériával
Péntek este ismét különleges élményben lehetett részük azoknak, akik ellátogattak a Szegedi Vadasparkba.
Péntek este rendezték meg az országos Állatkertek éjszakáját. Az immár tizenharmadik alkalommal életre hívott eseményhez idén is tizenhárom állatkert csatlakozott, köztük a szegedi intézmény, ahol 18 órakor nyitották meg a kapukat az esti programokra.
Állatkertek éjszakája Szegeden
A látogatók a sötétségbe boruló állatkert hangulatában barangolhattak, és számos színes programon vehettek részt. A rendezvény, amely a Vadaspark éves eseményei között mindig kiemelt helyet foglal el – idén is nagy sikert aratott, sokakat vonzott a különleges élmény.
Köszönjük, hogy ilyen sokan nálunk töltöttétek a péntek estét! Hálából fogadjatok szeretettel egy kis fotós összeállítást az idei szegedi Állatkertek éjszakájáról.
– a szervezők a közösségi oldalukon is megköszönték a nagy érdeklődést.
Állatkertek éjszakája a VadasparkbanFotók: Szegedi Vadaspark
