Illegálisan elásott állattetemre bukkantak Szegeden, a rendőrség elárulta, mi a büntetés érte

Néhány nappal ezelőtt egy szegedi nő megdöbbentő esetre figyelt fel kutyasétáltatás közben. A kutyái a város egyik kutyafuttatója mellett ásni kezdtek, majd egy műanyag zacskóba csomagolt állattetemet kezdtek rágcsálni. A maradványokat a helyszínről gyorsan eltávolították, a nő pedig a közösségi médiában hívta fel a figyelmet arra, több módon is cselekedhetünk az elhalálozott kis kedvencekkel.

Az állattetemek szabálytalan elhelyezése bűncselekmény, az ebrendészet szakszerű eljárást biztosít. Illusztráció: Shutterstock

Az állattetem szabálytalan elhelyezése súlyos szankciókat vonhat maga után

– Az elhullott állati tetem engedély nélküli elhelyezése megvalósíthatja a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését – válaszolt az ügyben a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs osztálya.

A tájékoztatás szerint amennyiben bejelentés érkezik, amely a bűncselekmény gyanúját megalapozza, minden esetben eljárnak. A közelmúltban azonban nem érkezett ilyen bejelentés a rendőrséghez. Azt is hozzátették, az állattetem veszélyes hulladéknak is minősülhet, ha fertőzött állatról van szó. Eszerint, ha a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bizonyítható és állattetem szabálytalan elhelyezéséről van szó, akár súlyos szankciókkal is büntethető. A pontos büntetés kiszabása minden esetben a körülményektől függ.

Az ebrendészet évtizedek óta szakszerűen kezeli az elhullott állatokat

Szegeden az állattetemek kezelését az ebrendészet végzi, attól függően, hol találták a tetemet. Közterületen elhullott állat esetében fordulhatunk az ebrendészethez.

– Már évtizedek óta foglalkozik az ebrendészet az állattetemek szakszerű kezelésével. Naponta érkeznek jelentések, minden esetben 24 órán belül intézkedünk – közölte Nyulas Attila, ebrendész.

Sokan nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Korábbi cikkünkben megírtunk, saját kertben is elhelyezhető állattetem, ha a bizonyos szabályzásoknak megfelel. Amennyiben erre nincs lehetőség, a hamvasztás méltó búcsú és jogszerű eljárás is.