Hivatalos eljárás

31 perce

Illegálisan elásott állattetemre bukkantak Szegeden, a rendőrség elárulta, mi a büntetés érte

Egy szegedi kutyafuttató mellett, kutyasétáltatás közben került elő egy zacskóba csomagolt elhullott állatot. Az eset nemcsak sokkoló, komoly jogi következményekkel is járhat az állattetemek szabálytalan elhelyezése.

Grica Eszter

Néhány nappal ezelőtt egy szegedi nő megdöbbentő esetre figyelt fel kutyasétáltatás közben. A kutyái a város egyik kutyafuttatója mellett ásni kezdtek, majd egy műanyag zacskóba csomagolt állattetemet kezdtek rágcsálni. A maradványokat a helyszínről gyorsan eltávolították, a nő pedig a közösségi médiában hívta fel a figyelmet arra, több módon is cselekedhetünk az elhalálozott kis kedvencekkel.

Egy kutya mancsa közelről. Állattetemet találtak Szegeden, a rendőrség válaszolt
Az állattetemek szabálytalan elhelyezése bűncselekmény, az ebrendészet szakszerű eljárást biztosít.  Illusztráció: Shutterstock

Az állattetem szabálytalan elhelyezése súlyos szankciókat vonhat maga után

– Az elhullott állati tetem engedély nélküli elhelyezése megvalósíthatja a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését – válaszolt az ügyben a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs osztálya.

A tájékoztatás szerint amennyiben bejelentés érkezik, amely a bűncselekmény gyanúját megalapozza, minden esetben eljárnak. A közelmúltban azonban nem érkezett ilyen bejelentés a rendőrséghez. Azt is hozzátették, az állattetem veszélyes hulladéknak is minősülhet, ha fertőzött állatról van szó. Eszerint, ha a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bizonyítható és állattetem szabálytalan elhelyezéséről van szó, akár súlyos szankciókkal is büntethető. A pontos büntetés kiszabása minden esetben a körülményektől függ. 

Az ebrendészet évtizedek óta szakszerűen kezeli az elhullott állatokat

Szegeden az állattetemek kezelését az ebrendészet végzi, attól függően, hol találták a tetemet. Közterületen elhullott állat esetében fordulhatunk az ebrendészethez.

– Már évtizedek óta foglalkozik az ebrendészet az állattetemek szakszerű kezelésével. Naponta érkeznek jelentések, minden esetben 24 órán belül intézkedünk – közölte Nyulas Attila, ebrendész.

Sokan nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Korábbi cikkünkben megírtunk, saját kertben is elhelyezhető állattetem, ha a bizonyos szabályzásoknak megfelel. Amennyiben erre nincs lehetőség, a hamvasztás méltó búcsú és jogszerű eljárás is. 

 

