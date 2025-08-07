1 órája
Alpinisták a városban, válasz a Reök-kripta ügyében
Összegyűjtöttük a nap legfontosabb történéseit. Alpinista szakemberek dolgoznak a városban.
Fotó: Karnok Csaba
Több mint százmilliós kárt okozott Szegeden július elején a természet. A hatalmas viharban 3500 fa is megrongálódott. Most alpinista szakemberek mérik fel és szükség esetén csonkolják a megmaradt növényzetet. Télen 700 új fát ültetnek el a városban.
Több ezer fa rongálódott meg a pusztító viharban, még mindig tart a kárelhárítás Szegeden – galériával, videóval
Július 7-én Szegeden talán még sosem látott erősségű vihar csapott le a városra. A hatalmas szél rettenetes pusztítást okozott a városban: amellett, hogy levitte például egy újszegedi épület tetejét, a város fáit is alaposan megtépázta. Sok helyen járhatatlanná váltak az utak a letört ágak és a kidőlt növények miatt, és az áramellátás is volt, ahol napokig szünetelt a leszakadt vezetékek miatt.
Alpinisták vizsgálják a fákat szerte a városbanFotók: Karnok Csaba
Ezt kell tudnod a dinnyéről Szegeden, kitálaltak a helyi kereskedők
Hiába csökkent az ára, a szegediek idén kevésbé lelkesednek a dinnyevásárlásért – legalábbis a Mars téri piacon. A dinnye ára itt már kedvezőbb, de a kereskedők szerint a multik nyomott áraival képtelenség lépést tartani, miközben a minőségbeli különbségek egyre szembetűnőbbek. A szezon még nem ért véget, sőt most jönnek a legízletesebb, késői fajták, de az időjárás közbeszólhat.
Vállalta közönyét a meggyalázott Reök-kripta ügyében a szegedi önkormányzat
Oda a remény. A szegedi önkormányzat immár vállaltan közönnyel szemléli a meggyalázott Reök-kripta sorsát. A Reök-család koporsóit feltörték, holttest is eltűnt, de a városvezetés szerint ez nem az ő gondjuk. Ahogy fogalmaztak, „se ok, se jog, se szándék” nincs arra, hogy a Reök-leszármazottaknak segítsenek. Ráadásul a cikkünkben idézett, két évvel ezelőtti, horgosi események tükrében igen sajátos értelmet nyer az önkormányzat szándéknyilatkozata.
Két személyautó csapódott egymásnak Csongrádon, mindkettő totálkárosra tört – galériával
Totálkárosra tört két autó Csongrádon, miután egymásnak csapódtak. A helyszínre kiérkezett mentők egy személyt szállítottak korházba.
Két gépkocsi ütközött össze CsongrádonFotók: Donka Ferenc
Kiürítették, hajléktalanok vették birtokba a parkolót: így néz ki most a Párizsi körúti ikonikus épület
A Párizsi körúti ikonikus épület kiürítése látványos szakaszba ért. A Szegedi Rendőrkapitányság üres, és lebontásra vár. A parkoló egy része hajléktalanok szemétlerakójává vált.