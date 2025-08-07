augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

22°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi hírösszefoglaló

1 órája

Alpinisták a városban, válasz a Reök-kripta ügyében

Címkék#alpinista szakember#Szeged#közöny

Összegyűjtöttük a nap legfontosabb történéseit. Alpinista szakemberek dolgoznak a városban.

Delmagyar.hu
Alpinisták a városban, válasz a Reök-kripta ügyében

Fotó: Karnok Csaba

Több mint százmilliós kárt okozott Szegeden július elején a természet. A hatalmas viharban 3500 fa is megrongálódott. Most alpinista szakemberek mérik fel és szükség esetén csonkolják a megmaradt növényzetet. Télen 700 új fát ültetnek el a városban.

alpinista
Alpinista faápolók vizsgálják a város több pontján a július eleji viharban megrongálódott fákat. Fotó: Karnok Csaba

Több ezer fa rongálódott meg a pusztító viharban, még mindig tart a kárelhárítás Szegeden – galériával, videóval

Július 7-én Szegeden talán még sosem látott erősségű vihar csapott le a városra. A hatalmas szél rettenetes pusztítást okozott a városban: amellett, hogy levitte például egy újszegedi épület tetejét, a város fáit is alaposan megtépázta. Sok helyen járhatatlanná váltak az utak a letört ágak és a kidőlt növények miatt, és az áramellátás is volt, ahol napokig szünetelt a leszakadt vezetékek miatt.

Alpinisták vizsgálják a fákat szerte a városban

Fotók: Karnok Csaba

Ezt kell tudnod a dinnyéről Szegeden, kitálaltak a helyi kereskedők

Hiába csökkent az ára, a szegediek idén kevésbé lelkesednek a dinnyevásárlásért – legalábbis a Mars téri piacon. A dinnye ára itt már kedvezőbb, de a kereskedők szerint a multik nyomott áraival képtelenség lépést tartani, miközben a minőségbeli különbségek egyre szembetűnőbbek. A szezon még nem ért véget, sőt most jönnek a legízletesebb, késői fajták, de az időjárás közbeszólhat.

Vállalta közönyét a meggyalázott Reök-kripta ügyében a szegedi önkormányzat

Oda a remény. A szegedi önkormányzat immár vállaltan közönnyel szemléli a meggyalázott Reök-kripta sorsát. A Reök-család koporsóit feltörték, holttest is eltűnt, de a városvezetés szerint ez nem az ő gondjuk. Ahogy fogalmaztak, „se ok, se jog, se szándék” nincs arra, hogy a Reök-leszármazottaknak segítsenek. Ráadásul a cikkünkben idézett, két évvel ezelőtti, horgosi események tükrében igen sajátos értelmet nyer az önkormányzat szándéknyilatkozata.

Két személyautó csapódott egymásnak Csongrádon, mindkettő totálkárosra tört – galériával

Totálkárosra tört két autó Csongrádon, miután egymásnak csapódtak. A helyszínre kiérkezett mentők egy személyt szállítottak korházba.

Két gépkocsi ütközött össze Csongrádon

Fotók: Donka Ferenc

Kiürítették, hajléktalanok vették birtokba a parkolót: így néz ki most a Párizsi körúti ikonikus épület

A Párizsi körúti ikonikus épület kiürítése látványos szakaszba ért. A Szegedi Rendőrkapitányság üres, és lebontásra vár. A parkoló egy része hajléktalanok szemétlerakójává vált.


 



 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu