Alpinisták a városban, válasz a Reök-kripta ügyében

Több mint százmilliós kárt okozott Szegeden július elején a természet. A hatalmas viharban 3500 fa is megrongálódott. Most alpinista szakemberek mérik fel és szükség esetén csonkolják a megmaradt növényzetet. Télen 700 új fát ültetnek el a városban.

Alpinista faápolók vizsgálják a város több pontján a július eleji viharban megrongálódott fákat. Fotó: Karnok Csaba

Több ezer fa rongálódott meg a pusztító viharban, még mindig tart a kárelhárítás Szegeden – galériával, videóval

Július 7-én Szegeden talán még sosem látott erősségű vihar csapott le a városra. A hatalmas szél rettenetes pusztítást okozott a városban: amellett, hogy levitte például egy újszegedi épület tetejét, a város fáit is alaposan megtépázta. Sok helyen járhatatlanná váltak az utak a letört ágak és a kidőlt növények miatt, és az áramellátás is volt, ahol napokig szünetelt a leszakadt vezetékek miatt.