Százmilliós támogatást kapott az SZTE az Alzheimer-kór korai észlelésére folyó kutatáshoz

A Szegedi Tudományegyetem több mint 108 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el egy nemzetközi kutatási projekt megvalósítására, amely az Alzheimer-kór korai, tünetmentes szakaszában bekövetkező agyi elváltozásokat vizsgálja.

A szegedi kutatók az Alzheimer-kór korai jeleit vizsgálják, ennek részeként 108 millió forintos támogatást nyertek el. Fotó: Török János

Jelentős előrelépések az Alzheimer-kór kutatásában

A kutatás célja olyan, az emberi agyra jellemző sejttípusok és jelenségek azonosítása, amelyek állatokban nem fordulnak elő, és amelyek szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. Dr. Tamás Gábor, a projekt vezetője kiemelte: a szegedi csapat különlegessége, hogy az emberi agykéreg működését vizsgálják, nem pedig az idegsejtek számát vagy típusait.

Az emberi agykutatás területén számos kérdés vár megválaszolásra, például miben tér el az emberi agy a többi élőlényétől, vagy hogy szükséges-e emberi agy az intelligencia fenntartásához. A kutatók szerint az elkövetkező évtizedek az agykutatás forradalmát hozhatják, hasonlóan a genetikai kód feltérképezésének korszakához.

Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy az emberi agykéreg felépítése jelentősen eltér az állatmodellekétől, ezért az olyan betegségek, mint az Alzheimer-kór, kizárólag emberi mintákon vizsgálhatók hitelesen. Ahogy Dr. Tamás fogalmazott: „Az emberi betegségek legjobb modellje maga az ember.”