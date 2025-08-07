augusztus 7., csütörtök

1 órája

Az adósságrendezési eljárás alatt álló Ambrózfalva tanévkezdési támogatást ad a családoknak

Címkék#segítség#önkormányzat#Ambrózfalva

Hosszú évek után először kapnak a családok tanévkezdési támogatást Ambrózfalván. Minden 3 és 18 év között gyermeknek és fiatalnak jár ez a segítség, összesen 81 fő családjának, Ambrózfalva szinte minden negyedik lakosának.

Kovács Erika

Ambrózfalva iskolakezdési támogatásának összege egységesen 5000 forint.

Ambrózfalva támogatja a helyieket az iskolakezdésben.
A tanévkezdési támogatás nagy segítség lesz Ambrózfalva családjainak. Illusztráció: Shutterstock

Ambrózfalva az elmúlt másfél évben a pénzügyi helyzetével, a jogosulatlanul a szomszéd falu számláján landoló 40 milliójával, amit azóta sem tudtak visszaszerezni, a rengeteg adósságával és a az adósságrendezési eljárással került be a lapokba. Most azonban jó hírekkel szolgáltak.

Eddig is megvolt rá a normatíva...

– Hogy mikor volt utoljára Ambrózfalván tanévkezdési támogatás, ezt még a képviselők sem tudták megmondani. Annyi bizonyos, hogy hosszú évek óta nem volt a településen ilyen támogatási forma – mondta Nagy Szabolcs, a mintegy 400 fős Ambrózfalva polgármestere, aki tavaly októbertől látja el tisztségét. Arról is beszélt, hogy az előző években is kapott a település olyan állami normatívát, a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását, aminek az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” sora biztosítja most erre a feladatra a forrást.

Az iparűzési adótól függ az összege

– Ennek az összeg attól függ, mennyi iparűzési adó van az adott településen. Ha magasabb összeg, akkor erre a keretre kevesebbet kapunk, ha alacsonyabb, akkor többet. Ennek a normatívának az összegét minden év novemberében állapítják meg. Ebből többek között lakhatási támogatást, iskolakezdési támogatást is lehet nyújtani, akármire viszont nem lehet elkölteni – ismertette Nagy Szabolcs. Felmerül a kérdés, ha erre volt normatíva, akkor miért nem adott a korábbi néhány évben az óvodások és iskolások szüleinek tanévkezdési támogatást az önkormányzat?

Ambrózfalva korábban kamatmentes kölcsönt adott négy-öt embernek, Nagy Szabolcs ezt megszüntette

– Az önkormányzat ezt a keretet korábban kamatmentes kölcsön kiadására használta fel. Erről a lakosság nagy része nem is tudta, hogy létezik ilyen, egy szűk kör, évi 4-5 ember élt a lehetőséggel, voltak, akik vissza sem fizették. Amióta polgármester vagyok Ambrózfalván, a kamatmentes kölcsönöket beszüntettük és a jövőben sem lesz ilyen – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, minden évben el kellett számolni azzal, hogy mire költötte ezt a keretet az önkormányzat. Az összeg körülbelül felét vissza kellett utalni, mert mire a polgármesterváltás megtörtént, felhasználták, de nem nem szabályosan.

Most azonban arra megy a normatíva, amire lehet. Ambózfalván 81 3 és 18 év közötti gyermek, fiatal kap 5000 forintos iskolakezdési támogatást, ami összességében 405 ezer forint. Az átvétel módjáról minden családot értesít az önkormányzat. 

 

