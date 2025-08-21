Legyen a barátság a szupererőd: felvételt hirdet az Amigos a gyerekekért Alapítvány

Az Amigos a gyerekekért Alapítvány egy egyetemi közösség, amelynek tagjai hétről hétre kórházban fekvő gyermekekhez látogatnak el országszerte. Jókedvükkel, vidámságukkal hozzájárulnak a gyerekek gyógyulásához, miközben idegen nyelv tanulást is belecsempészik a játékba, mesébe, beszélgetésekbe.

Az Amigos a gyerekekért Alapítvány önkéntesei játékkal és nyelvtanulással segítik a kórházban gyógyuló gyermekeket. Fotó: Amigos a gyerekekért Alapítvány.

Te is csatlakozhatsz az Amigos a gyerekekért Alapítvány munkájához

Az Amigók közösségéhez bárki jelentkezhet, aki egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Nem számít, milyen szakon folytatod a tanulmányaidat. Lehetsz bölcsész, mérnök, orvos-, jog- vagy épp gazdaságtudományi hallgató – a lényeg, hogy nyitott légy és szívesen fordíts időt másokra.

Szegeden is nagy szeretettel várják a jelentkezőket egészen szeptember 12-ig. A létszám ugyan korlátozott, de az alapítvány minden félévben fogad új tagokat. Az Amigók a Gyermekpszichiátriára, a Gyermekklinika Belgyógyászati, valamint Onkológiai Osztályára járnak bevetésre, vagyis ezeken az osztályokon látogatják a gyerekeket.

A jelentkezés két fordulóból áll

A felvételi jelentkezés első fordulójához szükséges feladatlapot az Amigos online felületén lehet megtalálni.

– Itt a jelentkezők kiválaszthatják a várost, ahová csatlakozni szeretnének. Le kell tölteni a jelentkezési lapot, kitölteni, beszkennelve visszaküldeni egy önéletrajzzal kiegészítve. Majd papír alapon postázni kell a budapesti irodába – mondta a szegedi városfelelős Amigo, Cselényi Áron.

Az írásbeli fordulót követi a szóbeli, amely egy rövid, kötetlen beszélgetés keretében zajlik. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy jobban megismerjék a jelentkezőt.

A felvételt nyert Amigók majd a betanulás során ismerhetik meg az alapítvány elveit és működését közelebbről.

Amigónak lenni egyszerre jelent önkéntes munkát és közösségi élményt is.

Az Amigos várja mindazok jelentkezését, akik szeretnének aktív részesei lenni egy olyan közösségnek, amely mosolyt és tudást is visz a gyermekek kórházban töltött napjaiba.

További információkat találhatsz a Amigos weboldalán és közösségi média felületein.