„Nem érzem munkának, inkább ajándéknak” – Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott Angyal László piarista tanár
Több mint négy évtizede tanít a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban, munkásságát a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el. Angyal László neve összeforrt az iskola újjászületésével és közösségével. Októberben 65 éves lesz, de továbbra is hivatásának él.
Ha valaki több mint négy évtizede minden reggel ugyanazzal a lelkesedéssel indul az iskolába, mint pályája kezdetén, az nem egyszerűen a szakmáját gyakorolja, hanem hivatásának él. Így van ezzel Angyal László, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanára is, aki idén ősszel a 41. tanévét kezdi.
Angyal László életpályája és hivatása
Elkötelezett pedagógiai munkája és vezetői szolgálata elismeréseként a napokban a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült. – Mindig úgy éreztem, hogy tanítani ajándék. Nem érzem munkának, inkább örömnek. Jó kollégáim vannak, és talán a diákok is visszavárnak – mondta mosolyogva. Pedig ha valaki, ő tudja, milyen nehéz egy új iskolát a nulláról felépíteni.
A piarista gimnázium újjászületése
A rendszerváltás után a piaristák keresték meg, hogy vegyen részt az akkor újrainduló szegedi gimnázium alapításában. Négyen voltak az első tanárok, két osztállyal indultak el, és évekig három külön épületben, szűkös körülmények között tanítottak. – Olyan volt ez, mint amikor valaki a saját házát építi fel. Mi álmodtuk meg az egészet, az építésznek is mi mondtuk el, hogyan nézzen ki az iskola. Ez a hét szűk esztendő igazi hőskorszak volt – emlékezett vissza.
„Nagy csoda volt”
1999-ben költözhettek be a ma is működő, modern épületbe, amelyet a diákok csak „Piarista Műveknek” neveztek. – Nagy csoda volt, hogy mindez megvalósult. De nem az épület, hanem a közösség teszi igazán különlegessé az iskolát. Mindig is hittem benne, hogy a piarista tanár nem egyedül dolgozik, hanem egy nagyobb csapat részeként, Kalazanci Szent József szellemében.
Tanárság, közösség, hit és a fiatalok
Angyal László eddigi pályafutásának legszebb pillanatait nem a rangokban vagy címekben méri. Ötször volt osztályfőnök, tíz évig igazgatóhelyettes, magyart, történelmet, és hittant tanít. De számára a legfontosabb mindig az volt, hogy közel kerülhessen a diákjaihoz. – Az osztályfőnökség a legszebb része a tanárságnak. Ilyenkor ismerjük meg igazán a fiatalokat, ilyenkor lehet nevelni, nem csak tanítani – fogalmazott.
Jövő és elkötelezettség a tanítás mellet
Októberben tölti be 65. életévét, de nyugdíjba vonulás helyett újabb tervei vannak: – Nemsokára indul a 41. tanév, és én nagyon várom. Amíg egészségem engedi, szeretném folytatni. Mert a tanárság számomra nem kötelesség, hanem életforma – jelentette ki. A háromszáz éves múltra visszatekintő Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium történetének elmúlt három évtizede elképzelhetetlen Angyal László nélkül. Ahogy ő fogalmaz: szerényen ugyan, de az ő munkájának is része van abban, hogy a „pietas et litterae” szellemisége – a hit és tudomány egysége – ismét otthonra talált Szegeden.
