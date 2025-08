Vajon tényleg 50 érménél húzzák meg a határt? Utánajártunk az aprópénzes fizetés szabályainak az önkiszolgáló kasszáknál és vége meglepő lett

Az önkiszolgáló kasszák terjedése nemcsak azt hozta el, hogy az üzleteknek kevesebb alkalmazottat kell foglalkoztatniuk, hanem bárki maga is lecsipogtathatja a kasszánál megvásárolt holmijait. A leleményes emberek több kiskaput is ki tudnak használni a rendszerben – és itt most nem arról beszélünk, hogy ellopják az árut a boltból vagy olcsóbb termék vonalkódjával viszik haza a drágábbat. Akinek például meghatározott számú vásárláshoz van kötve bankkártyája díjának kedvezménye, akár egyesével is ki tudja fizetni a megvásárolt tételeket, nem egy kasszást szórakoztat ilyen kérésekkel. Aki pedig készpénzzel fizet, kisebb címleteket is a gépbe tehet.

Vajon tényleg nem enged egy idő után aprópénz bedobni? Ennek jártunk utána. Fotó: Török János

Ez utóbbi azonban nem mindenhol működik – jelezte olvasónk, aki az egyik multinál szeretett volna hatalmas marék aprópénzzel fizetni, ám a gép egy idő után visszautasította az érmék bevételét. Kíváncsiak voltunk, van-e az aprópénzes fizetésre vonatkozó bármiféle szabály, azért elküldtük kérdéseinket a legfrekventáltabb bolthálózatok sajtóosztályaira.

Nem mindenhonnan kaptunk választ, így is azonban kiderült: mindenki másképp értelmezi az egyébként létező szabályt.

CBA: minden üzlet maga dönt az eljárásrendről

Merthogy van ilyen: a Magyar Nemzeti Bank szabályozása alapján 50 darabot meghaladó érmét vagy papírpénzt csak a hitelintézetek és a posta kötelesek fizetéskor elfogadni. Ehhez képest a franchise rendszerben működő CBA áruházakban például nem maximalizálják azt az önkiszolgáló kasszáknál, hogy a vásárlók egy tranzakció során mekkora mennyiségű aprópénzzel fizethetnek. Fodor Attila kommunikációs igazgató hozzátette: az adott üzletet működtető vállalkozás ugyanakkor szabadon dönthet a témával kapcsolatos eljárásrendről, vagyis bár körkérdésére nem érkezett ilyen jelzés, előfordulhat, hogy valahol visszautasítják, ha valaki túl sok apróval akar fizetni.

Tesco: nincs korlátozás az aprópénz mennyiségére

A Tesco magyarországi áruházaiban sincs érvényben korlátozás az aprópénz felhasználására.

A hagyományos kasszáknál annyit fogadunk el, amennyit a vásárló ad, hiszen minden forint hivatalos fizetőeszköz. Az önkiszolgáló kasszák esetében viszont a készüléknek van egy kapacitása, hogy mennyi érmét tud fogadni.

Amennyiben eléri a telítettséget, úgy előfordulhat, hogy visszadobja a teljes bedobott összeget vagy esetleg technikai hiba lép fel a fizetés során. De összegszerű korlátozás ebben az esetben sincs érvényben – mondta el Varga Eszter kommunikációs menedzser.