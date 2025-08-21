augusztus 21., csütörtök

Rangos állami kitüntetés

2 órája

Harmincegy év munkáját ismerték el, Arany Érdemkeresztet kapott a Móravárosi iskola igazgatója

Címkék#kitüntetés#pedagógus#Szeged

Állami elismerést kapott a Móravárosi iskola igazgatója. Feketű Béla a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Timár Kriszta

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át nemzeti ünnepünk alkalmából Feketű Béla, a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskola igazgatója. Az elismerésre, melyet a Pesti Vigadóban kapott meg augusztus 19-én Zsigó Róberttől, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárától, iskolája terjesztette fel a Szegedi Szakképzési Centrum támogatásával, mivel a szegedi pedagógus harmincegy éve dolgozik Szeged szakképzéséért. 

Arany Érdemkereszt
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Feketű Béla. Fotó: Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskola/ Facebook

Arany Érdemkereszt: Feketű Béla tanárként, igazgatóként és tanácsadóként is kiemelkedő

Pályáját  történelem szakos tanárként és vállalkozási ismereteket tanító oktatóként kezdte. 2000-től igazgatóhelyettesként, 2005-től igazgatóként irányítja az intézményt. Mint laudációjában írták, elsősorban a tanulói lemorzsolódás elleni küzdelmet és a motiválás eszközeinek módszertani megújítását tartja szem előtt. 

Igazgatóként elkötelezett a szakképzés megújítási programjai iránt.

 Vezetőként teret ad munkatársai kezdeményező ötleteinek és támogatja őket azok megvalósításában. A pályázati munka motorja a Móravárosiban, újabb és újabb projektek tervezésére motiválja kollégáit, ezekben folyamatokban ő maga is szívesen részt vesz. Iskolai feladatai mellett az elsők között vált Pedagógiai és tanfelügyeleti szakértővé, mesterpedagógussá, tanácsadóként több oktatásfejlesztő szervezetnek dolgozik. Szerepet vállalt a szakképzés minőségirányítási modelljének népszerűsítésében, trénerként igazgatókat készített fel az új feladatokra. Szerepel a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Minősített minőségirányítási szakértői nyilvántartásában, az intézmények külső értékelési feladatainak szakértőjeként. Pedagógiai és szakképzési tudására, tapasztalataira a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara is támaszkodik, a szervezet a mesterképzésein, továbbképzésein, szakmai rendezvényein rendszeresen előadóként számít rá.

A közösségé az elismerés

Feketű Béla lapunknak elmesélte, semmit nem tudott a felterjesztéséről, így csak akkor értesült arról, hogy rangos állami elismerést kap, amikor erről levélben tájékoztatták. 

– Nem számítottam erre, de nagyon megtisztelőnek érzem, jól esett, hogy a több évtizedes munkámat ezzel elismerték. Ugyanakkor azt gondolom, rajtam keresztül ez az egész közösségnek szól, akikkel közösen értük el ezeket az eredményeket - fogalmazott a Móravárosi igazgatója, aki számára új inspirációt ad ez a díj a következő időszakra.

A tanév egyébként a pedagógus és kollégái számára már megkezdődött: az oktatók számára alakuló értekezletet tartanak és beindulnak a napokban a javítóvizsgák, illetve a tantárgyfelosztások. Emellett Feketű Béla idén már szakértőként részt vesz a szakképző iskolák minőségirányítási rendszerének külső értékelésében is szakértőként, így ebben a tanévben ez is munkát ad majd számára.

 

