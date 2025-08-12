augusztus 13., szerda

18 órája

Hódmezővásárhelyen most a hulladék is aranyat érhet

Hódmezővásárhelyre érkezett az Aranykuka. Aki hulladékkal szeretné megcsinálni a szerencséjét, augusztus 13-án szerdán még megteheti. Szedje össze, ami otthon hulladékká vált, például az elromlott háztartási gépeket, amik amellett, hogy jó helyre kerülnek és nem szennyezik a környezetet, helyet szabadítanak fel az otthonában és még akár negyedmillió forintot is hozhatnak a konyhára. Vásárhelyiek, kié lesz az Aranykuka 250 ezer forintja?

Kovács Erika

A MOHU idén nyáron kampánnyal népszerűsíti a hulladékudvarokat. Egy Aranykuka járja be az ország 12 megjelölt hulladékudvarát. Vármegyénkben két-két napra két helyszínre, Hódmezővásárhelyre és Szegedre települ ki az Aranykuka, benne, képletesen, negyedmillió forinttal.

aranykuka
Ez itt az Aranykuka. Valakinek negyedmillió forintot jelent majd Vásárhelyen. Fotó: Kovács Erika

Már az első órákban is népszerű volt az Aranykuka

Az Aranykuka turné első napján, augusztus 12-én kedden, az első két órában már 38-an jártak Hódmezővásárhelyen, a Szántó Kovács János utca végén található hulladékudvarban. Ottjártunkor, talán azért, mert a hőség akkor tetőzött, nem volt senki, de a hulladékudvar munkatársai úgy számoltak, hogy késő délután, amikor kissé elviselhetőbb lesz a hőmérséklet, akkor még mások is kiviszik a hulladékukat az udvarba. Úgy tudjuk, építési törmeléktől a használt ruhákig, elromlott háztartási berendezésekig, sok mindentől szabadultak meg a vásárhelyiek, akik valamennyien tudták, hogy ezek a napok az Aranykuka napjai a városban. A hulladékudvar munkatársai abban is segítettek az ezt igénylőknek, főként az idősebbeknek, hogy mit kell tenniük, ha nyerni szeretnének.

Vásárhelyen a szerda a lakosok kedvence, akkor mennek legtöbben a hulladékudvarba 

Azt is az udvar munkatársaitól tudtuk meg, hogy szerdán számítanak nagyobb létszámú résztvevőre, mivel a több hónapos tapasztalat alapján, nem tudni miért, de Hódmezővásárhelyen szerdai napokon viszik ki a legtöbb hulladékot a telepre. 

Még elektromos rollert is lehet nyerni

A MOHU vásárhelyi kampánya tehát még augusztus 13-án, szerdán is elérhető.

 Nyitvatartási időben, vagyis 12 és 20 óra között adhatják le a lakosok a felesleges hulladékot, és aki beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250000 forintot nyerhet.

Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja a feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat nyerhet, például elektromos rollert, hátizsákot, okosórát, termoszt, powerbankot. A cél megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték – ha jó helyre kerül.

 

 

