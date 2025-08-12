40 perce
Hódmezővásárhelyen most a hulladék is aranyat érhet
Hódmezővásárhelyre érkezett az Aranykuka. Aki hulladékkal szeretné megcsinálni a szerencséjét, augusztus 13-án szerdán még megteheti. Szedje össze, ami otthon hulladékká vált, például az elromlott háztartási gépeket, amik amellett, hogy jó helyre kerülnek és nem szennyezik a környezetet, helyet szabadítanak fel az otthonában és még akár negyedmillió forintot is hozhatnak a konyhára. Vásárhelyiek, kié lesz az Aranykuka 250 ezer forintja?
A MOHU idén nyáron kampánnyal népszerűsíti a hulladékudvarokat. Egy Aranykuka járja be az ország 12 megjelölt hulladékudvarát. Vármegyénkben két-két napra két helyszínre, Hódmezővásárhelyre és Szegedre települ ki az Aranykuka, benne, képletesen, negyedmillió forinttal.
Már az első órákban is népszerű volt az Aranykuka
Az Aranykuka turné első napján, augusztus 12-én kedden, az első két órában már 38-an jártak Hódmezővásárhelyen, a Szántó Kovács János utca végén található hulladékudvarban. Ottjártunkor, talán azért, mert a hőség akkor tetőzött, nem volt senki, de a hulladékudvar munkatársai úgy számoltak, hogy késő délután, amikor kissé elviselhetőbb lesz a hőmérséklet, akkor még mások is kiviszik a hulladékukat az udvarba. Úgy tudjuk, építési törmeléktől a használt ruhákig, elromlott háztartási berendezésekig, sok mindentől szabadultak meg a vásárhelyiek, akik valamennyien tudták, hogy ezek a napok az Aranykuka napjai a városban. A hulladékudvar munkatársai abban is segítettek az ezt igénylőknek, főként az idősebbeknek, hogy mit kell tenniük, ha nyerni szeretnének.
Vásárhelyen a szerda a lakosok kedvence, akkor mennek legtöbben a hulladékudvarba
Azt is az udvar munkatársaitól tudtuk meg, hogy szerdán számítanak nagyobb létszámú résztvevőre, mivel a több hónapos tapasztalat alapján, nem tudni miért, de Hódmezővásárhelyen szerdai napokon viszik ki a legtöbb hulladékot a telepre.
Még elektromos rollert is lehet nyerni
A MOHU vásárhelyi kampánya tehát még augusztus 13-án, szerdán is elérhető.
Nyitvatartási időben, vagyis 12 és 20 óra között adhatják le a lakosok a felesleges hulladékot, és aki beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250000 forintot nyerhet.
Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja a feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat nyerhet, például elektromos rollert, hátizsákot, okosórát, termoszt, powerbankot. A cél megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték – ha jó helyre kerül.
