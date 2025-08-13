Negyedmillió forintot érhet most a szemete

A legfrissebb kutatások szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat, tavaly több mint dupla annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban. Sajnos azonban még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában, pedig ezeknek nem ott van a helye, és megfelelő szelektálással visszakerülhetnének a körforgásba.

Az Aranykuka Szegeden: akár 250 ezer forintot is nyerhet, ha a kijelölt napokon leadja felesleges hulladékát a Vértónál. Fotó: MOHU

Amit otthon nem dobhatunk ki, az a hulladékudvarba való

A megfelelő felhasználás, lehetséges újrahasznosítás első lépése az, hogy a szelektálható hulladékot külön gyűjtsük. Ha olyan hulladékról van szó, ami nem fér el, vagy nem való egyik otthoni kukába sem, akkor azt a leggyorsabban a hulladékudvarban tudjuk leadni. Itt a hasznosítható hulladékfajtákat először előkezelőbe szállítják, ahol megtisztítják, azonos anyagok szerint szétválogatják, majd újrahasznosítókhoz juttatják el. Ezekből új termékek készülnek, a műanyagból például pulóver vagy kaspó, a régi fahulladékból pedig akár új bútor.

Aranykuka érkezik Szegedre

A MOHU megbízásából készült 2025-ös kutatás szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit, hova és hogyan vihetnek el. Pedig a háztartások többségében rendszeresen keletkezik olyan hulladék – például elromlott háztartási gép, akkumulátor, gumiabroncs és vegyszer –, amely nem a kommunális kukába való, vagy akár újrahasznosítható. Most zajló kampányában egy aranyszínű kuka járja be az ország 12 hulladékudvarát. Aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250 ezer forinttal is gazdagodhat. Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet.

Szegedre augusztus 22-én érkezik meg az Aranykuka. Aznap és másnap van lehetőség harcba szállni a negyedmillió forintos nyereményért, így akinek van otthon újrahasznosítható hulladéka, érdemes ezen a két napon kivinnie a Szeged-Vértó 16059/1 helyrajzi számra.