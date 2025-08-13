15 órája
Negyedmillió forintot érhet most a szemete
Akár 250 ezer forintot is nyerhet, aki jövő hét végén viszi ki a szegedi hulladékudvarba szemetét. A MOHU Aranykuka akciója az újrahasznosítást népszerűsíti.
A legfrissebb kutatások szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat, tavaly több mint dupla annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban. Sajnos azonban még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában, pedig ezeknek nem ott van a helye, és megfelelő szelektálással visszakerülhetnének a körforgásba.
Amit otthon nem dobhatunk ki, az a hulladékudvarba való
A megfelelő felhasználás, lehetséges újrahasznosítás első lépése az, hogy a szelektálható hulladékot külön gyűjtsük. Ha olyan hulladékról van szó, ami nem fér el, vagy nem való egyik otthoni kukába sem, akkor azt a leggyorsabban a hulladékudvarban tudjuk leadni. Itt a hasznosítható hulladékfajtákat először előkezelőbe szállítják, ahol megtisztítják, azonos anyagok szerint szétválogatják, majd újrahasznosítókhoz juttatják el. Ezekből új termékek készülnek, a műanyagból például pulóver vagy kaspó, a régi fahulladékból pedig akár új bútor.
Aranykuka érkezik Szegedre
A MOHU megbízásából készült 2025-ös kutatás szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit, hova és hogyan vihetnek el. Pedig a háztartások többségében rendszeresen keletkezik olyan hulladék – például elromlott háztartási gép, akkumulátor, gumiabroncs és vegyszer –, amely nem a kommunális kukába való, vagy akár újrahasznosítható. Most zajló kampányában egy aranyszínű kuka járja be az ország 12 hulladékudvarát. Aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250 ezer forinttal is gazdagodhat. Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet.
Szegedre augusztus 22-én érkezik meg az Aranykuka. Aznap és másnap van lehetőség harcba szállni a negyedmillió forintos nyereményért, így akinek van otthon újrahasznosítható hulladéka, érdemes ezen a két napon kivinnie a Szeged-Vértó 16059/1 helyrajzi számra.
Ijesztő adatokra mutat rá a sebészet, életveszélyben a gyerekek
A 3 testőr sztárjai dedikálnak Szegeden, különleges élmény vár a musical szereplőivel
Szegedi hírek
- Ez a szegedi varrónő lehet egy eltűnőben lévő szakma utolsó örököse
- Feszült helyzet: nincs parkolási lehetőség a Dugonics temető mellett – kint jártunk a helyszínen és megéztük a saját szemünkkel
- Elvis Presley Rolls-Royce-a lehetett egykor: ma már egy szegedi udvarban parkol – videóval, galériával
- Logika, rejtély és adrenalin: ezek a szegedi szabadulószobák mindenkit próbára tesznek
- A boltok sietnek, a kézművesek tiltakoznak: túl korán jön az ünnepi hangulat Szegedre?