Rejtélyes kór támadja a szőlőt: az aranyszínű sárgaság végigsöpörhet a borvidékeken

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a hazai és nemzetközi növényegészségügyi helyzetet, elemzik a magyar növényvilágot érintő kockázatokat. Ehhez kapcsolódóan és a közleményük alapján szeretnénk felhívni a figyelmet a magyarországi borvidékeket egyre súlyosabban fenyegető szőlő aranyszínű sárgaság betegség veszélyére.

Az aranyszínű sárgaság kipusztíthatja a szőlőnket. Illusztráció: Shutterstock

Aranyszínű sárgaság

A már tizenöt borvidéken jelenlévő betegség rendkívül komoly növényegészségügyi és gazdasági kockázatot jelent a hazai szőlőtermelésre, hiszen a terméshozamot akár 50 százalékkal csökkentheti, de bizonyos fajtáknál teljes pusztulásához is vezethet. Előfordulása a betegséggel már érintett borvidéken vagy annak közelében várható. Emiatt kiemelten fontos, hogy minden szőlőtermesztő megtegye az aranyszínű sárgaság mielőbbi felszámoláshoz és a terjedés megakadályozásához szükséges intézkedéseket.

Tudnivalók, tennivalók, védekezés

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség kórokozója az emberre nem veszélyes, ugyanakkor a szőlőtőkék terméshozamát, mint már említettük, akár 50 százalékkal csökkentheti, de teljes pusztulásukhoz is vezethet. Főként két módon terjed: fertőzött szaporítóanyaggal, valamint az amerikai szőlőkabócával, mely a fertőzött növényről az egészséges szőlőre átszállva viszi tovább a kórokozót.

Ami rossz hír, hogy a betegség ellen hatékony növényvédő szer nincs. De a terjedése megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni célzott rovarölő-szeres védekezéssel. Ehhez az alkalmazható készítmények listája elérhető a Nébih honlapján. Azokon a területeken, ahol a védekezés elmarad a betegség gyorsan terjed, évente megtízszereződhet a fertőzött szőlőnövények száma és a tőkék akár 80–100 százaléka is megfertőződhet az úgynevezett fitoplazmával.

A megelőzés másik fontos eleme, hogy kizárólag ellenőrzött helyről származó szaporítóanyagot ültessenek a hobbikertészek és a termesztő gazdák egyaránt. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség úgynevezett karantén károsítónak számít az Európai Unióban, ami azt jelenti, hogy megjelenése esetén hatósági intézkedések is életbe lépnek, viszont azok nem érintik a bor készítését és annak forgalmazását. A Nébih tematikus aloldalán a betegséggel kapcsolatos minden fontos, további információ elérhető.