1 órája
Rejtélyes kór támadja a szőlőt: az aranyszínű sárgaság végigsöpörhet a borvidékeken
A szőlősgazdáknak nagyon kell figyelniük tőkéikre. A szőlő aranyszínű sárgaság nevű betegsége támadhat. A Nébih közleménye alapján szeretnénk tájékoztatni az érintetteket a betegségről, a védekezési módokról, lehetőségekről, hiszen megyénkben is van országosan ismert borvidék, például a csongrádi.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a hazai és nemzetközi növényegészségügyi helyzetet, elemzik a magyar növényvilágot érintő kockázatokat. Ehhez kapcsolódóan és a közleményük alapján szeretnénk felhívni a figyelmet a magyarországi borvidékeket egyre súlyosabban fenyegető szőlő aranyszínű sárgaság betegség veszélyére.
Aranyszínű sárgaság
A már tizenöt borvidéken jelenlévő betegség rendkívül komoly növényegészségügyi és gazdasági kockázatot jelent a hazai szőlőtermelésre, hiszen a terméshozamot akár 50 százalékkal csökkentheti, de bizonyos fajtáknál teljes pusztulásához is vezethet. Előfordulása a betegséggel már érintett borvidéken vagy annak közelében várható. Emiatt kiemelten fontos, hogy minden szőlőtermesztő megtegye az aranyszínű sárgaság mielőbbi felszámoláshoz és a terjedés megakadályozásához szükséges intézkedéseket.
Tudnivalók, tennivalók, védekezés
A szőlő aranyszínű sárgaság betegség kórokozója az emberre nem veszélyes, ugyanakkor a szőlőtőkék terméshozamát, mint már említettük, akár 50 százalékkal csökkentheti, de teljes pusztulásukhoz is vezethet. Főként két módon terjed: fertőzött szaporítóanyaggal, valamint az amerikai szőlőkabócával, mely a fertőzött növényről az egészséges szőlőre átszállva viszi tovább a kórokozót.
Ami rossz hír, hogy a betegség ellen hatékony növényvédő szer nincs. De a terjedése megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni célzott rovarölő-szeres védekezéssel. Ehhez az alkalmazható készítmények listája elérhető a Nébih honlapján. Azokon a területeken, ahol a védekezés elmarad a betegség gyorsan terjed, évente megtízszereződhet a fertőzött szőlőnövények száma és a tőkék akár 80–100 százaléka is megfertőződhet az úgynevezett fitoplazmával.
A megelőzés másik fontos eleme, hogy kizárólag ellenőrzött helyről származó szaporítóanyagot ültessenek a hobbikertészek és a termesztő gazdák egyaránt. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség úgynevezett karantén károsítónak számít az Európai Unióban, ami azt jelenti, hogy megjelenése esetén hatósági intézkedések is életbe lépnek, viszont azok nem érintik a bor készítését és annak forgalmazását. A Nébih tematikus aloldalán a betegséggel kapcsolatos minden fontos, további információ elérhető.
Mentes területek
Hazánk több területe, köztük az északi történelmi borvidékek még mentesek az aranyszínű sárgaságtól. Ezt az állapotot azonban csak összefogással és időben megtett intézkedésekkel lehet megőrizni – figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatósága.
Ez egy alattomos betegség, amely évek alatt akár egy egész szőlőbirtokot is tönkretehet, Csongrád-Csanád is veszélyben lehet