Fergeteges búcsú és aratóünnep Kisteleken, mindenhol ünnepeltek szerte a vármegyében

Remény költözik a dobozokba, Csaba öröksége most Sanyinak, a Gypo Circus gitárosának ad új esélyt

Az ALS-beteg, néhány hónapja elhunyt szentesi családapa, Fejes Csaba gyógykezelését támogató pénzgyűjtődobozok új küldetést kaptak. A jövőben a Gypo Circus basszusgitárosának felépülésére gyűjtenek beléjük pénzt. Kecskeméti Sándor gerincvelői stroke miatt került kerekesszékbe. Fejes Csaba minden bizonnyal helyeselné barátai döntését.Amikor még az idő állt – Urbex-időutazás a csongrádi Diana Technikum múltjába (fotók)

Vannak épületek, amelyek falai között nemcsak téglák, hanem történetek is rejlenek. A Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium ma már modern, ragyogó homlokzattal, korszerű tantermekkel és jövőbe mutató funkciókkal várja a diákokat. De volt idő, amikor az omladozó vakolat, a nyikorgó ajtók és a poros folyosók meséltek a múltról.

Ilyen kiállítás még nem volt, ritka kakadukkal és madárdzsungellel kápráztatják el a közönséget – fotók, videó

Az ország egyik legnagyobb és legrégebbi madárkiállítása Szegeden várja az érdeklődőket. A madárkiállítás több száz egzotikus madárral, különleges fajokkal és családi programokkal kínál élményt. Az esemény a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt felejthetetlen szórakozást nyújt.

Hiába magyar, alig viszik: utánajártunk, mennyibe kerül most a legújabb szezonális gyümölcs a Mars téri piacon

Lassan búcsút inthetünk a dinnyének, és átadja helyét egy újabb gyümölcsnek. A csemegeszőlő a Mars téri piacon azonban még most is ritka és drága portéka, ráadásul sokszor külföldről érkezik. A hazai termelők szerint hiába édesebb, illatosabb és lédúsabb a magyar csemegeszőlő, egyre nehezebb eladni.