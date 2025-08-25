augusztus 25., hétfő

Küldetés

21 perce

Roma séfből közösségi vezető: Ásós Géza új szerepben

Ásós Géza is tagja a napokban megalakult a Roma Digitális Polgári Körnek, aminek létrejöttét Sztojka Attila országgyűlési képviselő, államtitkár a hivatalos Facebook oldalán jelentette be. Ásós Géza az első magyarországi roma étterem, a békési Kira étterem tulajdonosa, akinek a főztjét nagyon szeretik a hódmezővásárhelyiek is.

Kovács Erika

Ásós Géza több önkormányzati rendezvényen is részt vett a megyei jogú városban, nemrég a vásárhelyi piacon egy kifőzdét is nyitott. 

Ásós Géza kemény munkával valósította meg az álmát
Ásós Géza az egyik alapítótagja a Roma Polgári Digitális Körnek. Fotó: Török János

Kemény munkával valósította meg az álmát

A roma séf most csatlakozott a Fidesz Roma Digitális Polgári Kör (DPK) mozgalmához, aminek az egyik alapítója. Ásós Géza 27 éve egy kempingbiciklivel jött el otthonról. Kemény munkával valósította meg az álmát, ő lett Magyarország első cigány étterem-tulajdonosa. Küldetésének tekinti, hogy a saját tehetségével, a gasztronómia területén, hidat építsen a cigányok és a többségi társadalom között. Ennek egyik pillére, hogy megismerteti és megkedvelteti a cigány gasztronómiát.

Ásós Géza: Szívből, érzésből fűszerezünk

Lapunknak korábban azt nyilatkozta, hogy a cigány ételek annyiban mások, mint a hagyományos „magyar” ételek, hogy erőteljesebben fűszerezettek. „Kicsit szívből, érzésből fűszerezünk, mindenféle szabályok nélkül” – mondta. Ásós Géza most az egyik alapítója a Roma Digitális Polgári Körnek.

Pisont István nevét a Belga dalba foglalta

Ugyancsak az alapítók között találtuk a gádorosi Pisont István válogatott labdarúgót, edzőt, akivel a korábbi, fideszes kötődésű roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett rendezvényeken többször is találkozhattak a vásárhelyiek. Pisont István a Budapest Honvéd FC klasszisa volt, a szurkolók kedvenc rigmusa a „Pisont István a legnagyobb király!” volt. Nevét Kemény István költő versbe, a Belga együttes pedig dalba foglalta. Pisont Istvánnak nem csak a labdarúgás a szívügye, hanem a tehetséges roma fiatalok segítése is.

 

 

