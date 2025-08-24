augusztus 24., vasárnap

Ásotthalom hősei: Díszpolgári cím és Érdemérem a közösségért végzett munkáért

Ásotthalom képviselő-testülete idén is elismerte a közösségért végzett kiemelkedő munkát. Ásotthalom Díszpolgára címet 2025-ben Andrési Pál vehette át. Az Érdemérem kitüntetés a Házi Segítségnyújtás munkatársainak járt.

Arany T. János

Ásotthalom képviselő-testülete idén is elismerte mindazokat, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, emberségükkel és közösségi szolgálatukkal öregbítik a település hírnevét. A 2025-ös évben Ásotthalom Díszpolgára címet Andrési Pál, az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium erdőmérnök-tanára, természetvédelmi szakember vehette át, míg az Ásotthalom Érdemérem kitüntetést a Házi segítségnyújtás munkatársai kapták.

Andrési Pál, ásotthalom díszpolgára fog egy fenyőtobozt a kezében
Ásotthalom Díszpolgára: Andrési Pál az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium erdőmérnök-tanára, természetvédelmi szakember. Archív Fotó: Török János

Ásotthalom Díszpolgára: Andrési Pál, a természet szolgálatában

Andrési Pál 1986 óta él Ásotthalmon, és több mint három évtizede szolgálja a helyi közösséget pedagógusként a Bedő Albert Erdészeti Technikumban, valamint a tanulmányi erdő vezetőjeként. Szívügye a környezetvédelem és a fiatalok természetszeretetre nevelése. Az Orchis Természetvédelmi Egyesület alapító tagja és elnöke immár 28 éve. Nevéhez fűződik számos kiadvány, tanulmány és könyv, köztük az „Ásotthalmi értékhalom”, amely a település természeti és épített értékeit mutatja be. Fáradhatatlan munkásságával nemcsak diákjainak ad példát, hanem Ásotthalom hírnevét is öregbíti.

Érdemérem: a gondoskodás mindennapi hősei

Idén az Ásotthalmi Házi Segítségnyújtás munkatársai – Pipicz Imréné, Kerti Éva, Ábrahám Rita és Királyné Fánczó Debóra – részesültek Érdemérem elismerésben. Ők azok, akik nap mint nap idős emberek gondozásában segítenek: a bevásárlástól és a fűtés előkészítésétől kezdve a gyógyszerelésen át egészen a személyes törődésig.
 Munkájuk gyakran nehéz körülmények között zajlik, mégis mindig empátiával és szakmai felkészültséggel végzik feladataikat. Gondoskodásuk révén az idősek megszokott otthoni környezetükben élhetnek teljesebb, méltóságteljes életet.

 

