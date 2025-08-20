Turul vigyázza Ásotthalom szívét – így ünnepeltek a 75. évfordulón

Ásotthalom közössége méltó módon ünnepelte a községgé válás 75. évfordulóját: emlékművet állítottak a falu múltja, értékei és összetartozása előtt. Az alkotást Bede Danijel fafaragó készítette, aki művében a település gazdag hagyományait, identitását és lelki erejét fogalmazta meg.

Ásotthalom községgé válásának 75. évfordulóján emlékművel gazdagodott, ami a közösség múltját és összetartozását jelképezi. Fotó: Papp Reanáta/Facebook

Ásotthalom 75 éves jubileuma

Az emlékmű kompozíciója összetett üzenetet hordoz. A sziklaszilárd talapzat Ásotthalom erős és stabil alapjait szimbolizálja. A talapzat domborművei három világot idéznek meg: a templom képe a hit közösségteremtő erejére utal, a parasztember és parasztasszony az Életfa mellett a család fontosságát fejezi ki, míg a szekér és a földeken dolgozó emberek a mezőgazdasági mindennapokat hozzák közel a szemlélőhöz. A bal oldali részlet a betyárvilág és a vigadalom hangulatát eleveníti fel, mely a tanyavilág sajátos világát idézi.

Az emlékmű szimbolikája

A talapzat központi eleme Ásotthalom címere, mely gondosan megmunkált részleteivel kiemeli a település szimbólumait. Az emlékmű tetején turulmadár áll, a magyarság és szabadság jelképe, amely védelmező szárnyaival Ásotthalom fölé borul.

A közösség és a hagyományok tisztelete

Az alkotás a Bedő Albert Alapítvány támogatásával valósult meg. A közösség köszönetét fejezte ki Bede Danijelnek, a Danijel’s Carving Art mesterének, aki művével nemcsak a múlt előtt tisztelgett, hanem a jövőbe mutató üzenetet is hagyott: az összetartozás ereje teremti meg a jelent és formálja a jövőt. Az emlékmű Ásotthalom központjában emlékeztet mindenkit a település gazdag múltjára, és arra, hogy a közös értékek megőrzése erősíti a közösség összetartozását.