Turul vigyázza Ásotthalom szívét – így ünnepeltek a 75. évfordulón
Ásotthalom közössége méltó módon ünnepelte a községgé válás 75. évfordulóját. Az esemény központi eleme az új emlékmű, amely a múlt, a hagyomány és az összetartozás jelképe lett. Az alkotást Bede Danijel fafaragó készítette, aki művével a település gazdag identitását és lelki erejét jelenítette meg.
Ásotthalom 75 éves jubileuma
Az emlékmű kompozíciója összetett üzenetet hordoz. A sziklaszilárd talapzat Ásotthalom erős és stabil alapjait szimbolizálja. A talapzat domborművei három világot idéznek meg: a templom képe a hit közösségteremtő erejére utal, a parasztember és parasztasszony az Életfa mellett a család fontosságát fejezi ki, míg a szekér és a földeken dolgozó emberek a mezőgazdasági mindennapokat hozzák közel a szemlélőhöz. A bal oldali részlet a betyárvilág és a vigadalom hangulatát eleveníti fel, mely a tanyavilág sajátos világát idézi.
Az emlékmű szimbolikája
A talapzat központi eleme Ásotthalom címere, mely gondosan megmunkált részleteivel kiemeli a település szimbólumait. Az emlékmű tetején turulmadár áll, a magyarság és szabadság jelképe, amely védelmező szárnyaival Ásotthalom fölé borul.
A közösség és a hagyományok tisztelete
Az alkotás a Bedő Albert Alapítvány támogatásával valósult meg. A közösség köszönetét fejezte ki Bede Danijelnek, a Danijel’s Carving Art mesterének, aki művével nemcsak a múlt előtt tisztelgett, hanem a jövőbe mutató üzenetet is hagyott: az összetartozás ereje teremti meg a jelent és formálja a jövőt. Az emlékmű Ásotthalom központjában emlékeztet mindenkit a település gazdag múltjára, és arra, hogy a közös értékek megőrzése erősíti a közösség összetartozását.
