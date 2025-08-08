Több tízmillióból kapnak aszfaltburkolatot ezek az utcák Sándorfalván

A Versenyképes Járások programban közel 71 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el Sándorfalva, amelyből tovább bővítik az aszfaltburkolatos utcák számát a kisvárosban. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester lapunknak elmondta, már néhány éve felmérték, hol lenne erre leginkább igény.

Közel 71 millió forintból aszfaltburkolatot kap több földút Sándorfalva belterületén. Fotó: Török János

Lakossági összefogással valósul meg az új aszfaltburkolat Sándorfalván

– Megkérdeztük azoknak az utcáknak a lakóit, ahol még földút volt, hogy hol szeretnének aszfaltos utat. Fontos volt, hogy a lakók legalább 70 százaléka támogassa a beruházást, hiszen az építéshez ingatlanonként 150 ezer forint lakossági hozzájárulást is hozzá kell tenniük – magyarázta a polgármester. Azokról az utcákról, ahol ez az arány teljesült, listát készítettek.

– Egy másik pályázatból korábban már leaszfaltoztunk több utcát, így újult meg többek között az Orgona, az Őz, a Fácán és a Cinka utca is. A Versenyképes Járások program most újabb utcák számára nyitotta meg ezt a lehetőséget. Az elnyert támogatásból az Akácfa, az Arató, a Farkas és a Rigó utcákban is aszfaltos út épülhet, ezekre már megvan az építési engedély. A második körben pedig a Csongrádi utca vége és a Pozsonyi utca is megújulhat – tette hozzá a polgármester.

A beruházás a tervek szerint szeptember végén indul. Gajdosné Pataki Zsuzsanna hangsúlyozta: a mostani munkák lezárultával is maradnak még belterületi földes utak, de ha lesz újabb pályázati forrás, azok is sorra kerülhetnek.