Fejlesztés

3 órája

Több tízmillióból kapnak aszfaltburkolatot ezek az utcák Sándorfalván

Címkék#Sándorfalva#aszfaltburkolat#pályázat

Közel 71 millió forint pályázati pénzt nyert Sándorfalva. Az összeget arra fordítják, hogy belterületi földutak aszfaltburkolatot kapjanak.

Delmagyar.hu

A Versenyképes Járások programban közel 71 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el Sándorfalva, amelyből tovább bővítik az aszfaltburkolatos utcák számát a kisvárosban. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester lapunknak elmondta, már néhány éve felmérték, hol lenne erre leginkább igény.

Több tízmilliót költ Sándorfalva új aszfaltburkolatra.
Közel 71 millió forintból aszfaltburkolatot kap több földút Sándorfalva belterületén. Fotó: Török János

Lakossági összefogással valósul meg az új aszfaltburkolat Sándorfalván

– Megkérdeztük azoknak az utcáknak a lakóit, ahol még földút volt, hogy hol szeretnének aszfaltos utat. Fontos volt, hogy a lakók legalább 70 százaléka támogassa a beruházást, hiszen az építéshez ingatlanonként 150 ezer forint lakossági hozzájárulást is hozzá kell tenniük – magyarázta a polgármester. Azokról az utcákról, ahol ez az arány teljesült, listát készítettek.

– Egy másik pályázatból korábban már leaszfaltoztunk több utcát, így újult meg többek között az Orgona, az Őz, a Fácán és a Cinka utca is. A Versenyképes Járások program most újabb utcák számára nyitotta meg ezt a lehetőséget. Az elnyert támogatásból az Akácfa, az Arató, a Farkas és a Rigó utcákban is aszfaltos út épülhet, ezekre már megvan az építési engedély. A második körben pedig a Csongrádi utca vége és a Pozsonyi utca is megújulhat – tette hozzá a polgármester.

A beruházás a tervek szerint szeptember végén indul. Gajdosné Pataki Zsuzsanna hangsúlyozta: a mostani munkák lezárultával is maradnak még belterületi földes utak, de ha lesz újabb pályázati forrás, azok is sorra kerülhetnek.

 

