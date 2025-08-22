A lakosság panaszkodik, nem lehet esténként ablakot nyitni az orrfacsaró bűz miatt – Márki-Zay Péter feljelentette az ATEV-et

Arról számoltak be a vásárhelyiek, hogy esténként nem lehet ablakot nyitni, mert orrfacsaró bűz érződött az ATEV fehérjefeldolgozó üzeme felől. Pedig az elmúlt három évben már elszoktak ettől az emberek.

Az ATEV vásárhelyi üzemében 2021 végére készült el a szegemisszió-kibocsátás csökkentési nagyberuházás. Akkor tényleg alig lehetett érezni szagokat, most megint egyre többször bűzlik a város. Archív fotó: Kuklis István

Panaszkodik a lakosság a büdösre

– Nem sokkal ezelőtt küldtem el a büntetőfeljelentésemet megyei rendőrkapitány úr részére az ATEV hódmezővásárhelyi gyárából terjedő egyre elviselhetetlenebb bűz miatt. Hódmezővásárhely lakossága évek óta szenved az egyre gyakoribb, rendkívül intenzív és szokatlanul kellemetlen szaghatástól, amely jelentősen rontja a helyiek életminőségét, és rendszeresen lakossági panaszokat vált ki. A város vezetése informális és hivatalos csatornákon keresztül számtalanszor jelezte már a cég felé a problémát, mindeddig eredménytelenül. Mára ezt az elviselhetetlen állapotot megelégeltük – jelentette be a hivatalos Facebook oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki szerint az elmúlt években történt ugyan korszerűsítés az üzemben, de technikailag elavultnak tekinthetők a biofilterei.

Márki-Zay Péter szerint elavultak a biofilterek

– Szakértői vélemények szerint ma már elérhetők olyan zárt rendszerű technológiák, amelyek gyakorlatilag szagmentes működést biztosítanának. Feljelentésemben helyszíni szemlét, teljes körű szakhatósági vizsgálatot, független környezetvédelmi szakértők bevonását, valamint annak kivizsgálását is kezdeményeztem – írta a polgármester.

Mi történhetett az ATEV vásárhelyi üzemében?

Az ATEV Zrt. hódmezővásárhelyi gyárában 2021 decemberére fejeződött be a cég három éves szagemisszó-kibocsátás csökkentési nagyberuházása. A fejlesztés részeként felújították a biofiltert, amit új fenyőgyökér aprítékkal töltöttek fel, új levegőmosó-technológiát telepítettek, ami egy kétfázisú savas, lúgos mosóberendezés. Ezzel óránként 130 ezer köbméter levegőt tudnak megtisztítani. A teljes beruházás költsége mintegy félmilliárd forint volt. Akkor úgy nyilatkozott a cég vezérigazgatója: „Megoldottuk azt a több évtizeden át húzódó problémát, ami a cég adóssága volt a lakosság felé.”