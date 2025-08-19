Szerdán ünnepel a város, ezek a boltok maradnak zárva

Az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án szinte minden kiskereskedelmi üzlet, hipermarket és barkácsüzlet zárva tart. Vészhelyzet esetén, a benzinkutakon lévő egységek még nyitva lesznek, de a legtöbb üzletlánc teljesen leáll szerdán. Érdemes előre bevásárolni. Mutatjuk, hogyan alakul az augusztus 20-i nyitvatartás Szegeden.

Összegyűjtöttük, hogyan alakul az augusztus 20-i nyitvatartás Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Augusztus 20-a az ország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amely egyben munkaszüneti napot is jelent. Mivel idén ez a jeles nap szerdára esik, így hosszú hétvégére nem számíthatunk, de boltzárra annál inkább. A legnagyobb kiskereskedelmi láncok már napokkal előre jelezték, hogy szerdán az üzleteik zárva tartanak Szegeden.

Így alakul az augusztus 20-i nyitvatartás Szegeden

SPAR: minden bolt zárva, kivéve néhány DeSpar egység a benzinkutakon, amelyek saját nyitvatartás szerint üzemelhetnek. Ilyen például a Makai úti, Orlen benzinkúton üzemelő bolt,

Penny: szerdán zárva, de az előtte és utána lévő napokon a megszokott nyitvatartással működik,

Tesco: minden hipermarket és szupermarket zárva tart az ünnepen,

Lidl: zárva lesz augusztus 20-án, a többi napon változatlanul várják a vásárlókat,

Aldi: minden üzlet zárva tart szerdán,

Auchan: szintén nem nyit ki az államalapítás ünnepén,

CBA és Príma: a franchise-rendszer miatt lehetnek kivételek, de az üzletek többsége zárva lesz.

Programok és járatsűrítés Szegeden

A hagyományokhoz hűen, idén is hatalmas rendezvénnyel készül Szeged városa: ezúttal kétnapos programsorozatra számíthatunk az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan. Az ünnepély helyszínéül a Széchenyi tér szolgál, és a rakparton megszokott tűzijátékra is ugyanitt kerül sor. A programok augusztus 19-én délután veszik kezdetüket, amelynek során élő koncertek, gyermekműsorok és utcabál is várja a szórakozni vágyókat.

A huszadikai tűzijáték után, várhatóan 21:20 körül indulva, több sűrítőjáratot indít a Szegedi Közlekedési Kft.:

az 5-ös trolibusz a Körtöltés utca felé, a 19-es Makkosház és Tarján irányába, valamint a 9-es a Lugas utca végállomás felé közlekedik. A járatok a Széchenyi tér (Kelemen utca) megállóból indulnak, normál díjszabással.

Az ünnepet követően is biztosítják az utazók kényelmét ugyanis augusztus 21-én hajnalban a Budapestről 00:47-kor érkező vonathoz az 1E járatra csuklós busz áll forgalomba, amely a vonat késése esetén is megvárja az utasokat. Emellett a MÁV különvonatot is indít Budapestről, amely 01:30-kor érkezik Szegedre, ehhez a Szegedi Közlekedési Kft. a 2-es villamos teljes vonalán csatlakozó járatot indít.