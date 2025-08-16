augusztus 16., szombat

Augusztus 20.

3 órája

Ezért lesz felejthetetlen az idei Szent István-nap Ópusztaszeren, mutatjuk a programokat

Címkék#programok gyerekeknek#bemutató#ünnep

A naptár úgy hozta, hogy az államalapítás, Szent István király és az új kenyér ünnepe szerdára esik. Hétköznapon, de nem hétköznapi ünnep lesz az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban augusztus 20-án, ahova érdemes és ajánlott ellátogatni.

Munkatársunktól

Augusztus 20-án, szerdán Szent István-napra invitálja látogatóit az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Ezen a napon a Kalandos Emlékhely programsorozat eseményei mellett különleges lovasbemutatókkal is készülnek. Emlékeznek még a népmesékben a főhős fakó lovára, vagy az aranyszőrű paripára, aki csúf kiscsikóból változott át, amikor a főhős parázzsal etette? Vagy a fehér ló fiára? Érdekesség, hogy ezek nemcsak mesék, mendemondák, ezek a lovak valójába léteznek. A nemzeti ünnepen Közép-Ázsia legnemesebb és leghíresebb lófajtája, az Akhal teke is ellátogat az Emlékparkba. Hétköznapi ünnep nem hétköznapi programmal.

Augusztus 20-án különleges lovakat és lovasaikat tekinthetik meg a látogatók.
Hétköznapi ünnep lesz augusztus 20-án az Emlékparkban. Fotó: MOGY

Akhal teke, a különleges lófajta

Ezeket a lovakat különleges eleganciájukról, ritka szépségükről és legendás állóképességükről ismeri a világ. Atipikus kinézetük elsősorban a hosszú nyúlánk végtagjaiknak, hosszú hátuknak és agaras kinézetüknek köszönhető. A ló különleges fénye, finom bőre és metálos színe mindezek után már csak „ráadás”. Nem érdemes kihagyni ezt az egyedülálló élményt, ahol testközelből csodálhatja meg mindenki a világ egyik legritkább és legnemesebb lófajtáját. De ezen kívül is számos program vár még a vendégekre.

Augusztus 20.: hétköznapi ünnep

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 10 órától 16-ig a Szeri Gyógynövényház- és kertben bemutatót tartanak teakóstolással. A már említett Akhal teke fajtabemutató és tenyészszemle 11 órakor kezdődik a lovaspályán.

 Ugyanekkor startol a kemencés látványsütés a vásárhelyi tanyai olvasókörnél, hagyományos népi receptek alapján, a kóstolás itt sem marad el. A népi gyerekjátszó és kézművesség szintén a skanzenben lesz, az iparos műhelyek mellett, egyszerű és nagyszerű gyerekjátékokkal, de nemcsak gyerekeknek.

 Az Őrölj malom! program 13 órakor kezdődik a Szentes-dónáti szélmalomnál, ahol az érdeklődők előadást hallhatnak a dél-alföldi szélmalmokról. A skanzeni községházánál népi fafaragás bemutató és kötetlen beszélgetés lesz 13-tól 17 óráig Elekes Lajossal. Biztosan sokakat vonz majd 14 órakor a honfoglalás kori lovasbemutató és 15 órakor az ópusztaszeri Akhal teke ménes produkciója, mindkettő a lovaspályán. 

A felsoroltakon kívül egész nap várják a vendégeket a hagyományos programok augusztus 20-án.

 

 

