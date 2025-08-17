augusztus 17., vasárnap

3 órája

Sűrítőjáratok és ingyenes parkolás Szegeden

Augusztus 20-án sűrítőjáratokkal segít a Szegedi Közlekedési Kft. és a MÁV.

Csányi Cintia

Az augusztus 20-i tűzijáték Szegeden idén a Széchenyi téren lesz. A rendezvény után, várhatóan 21:20 körül indulva, több sűrítőjáratot indít a Szegedi Közlekedési Kft. 

Augusztus 20-án sűrítő járatok indulnak
Augusztus 20-án sűrítőjáratokat indít az SZKT. Illusztráció: Karnok Csaba

Sűrítőjáratok augusztus 20-án:

  • az 5-ös trolibusz a Körtöltés utca felé, a 19-es Makkosház és Tarján irányába, valamint a 9-es a Lugas utca végállomás felé közlekedik. A járatok a Széchenyi tér (Kelemen utca) megállóból indulnak, normál díjszabással.

Az ünnepet követően is biztosítják az utazók kényelmét ugyanis augusztus 21-én hajnalban a Budapestről 00:47-kor érkező vonathoz az 1E járatra csuklós busz áll forgalomba, amely a vonat késése esetén is megvárja az utasokat. Emellett a MÁV különvonatot is indít Budapestről, amely 01:30-kor érkezik Szegedre, ehhez a Szegedi Közlekedési Kft. a 2-es villamos teljes vonalán csatlakozó járatot indít.

Fontos tudnivaló, hogy augusztus 20-a munkaszüneti nap, így a parkolás egész nap díjmentes lesz Szegeden.

 

