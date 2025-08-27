"Üvegcsörömpölésre lettem figyelmes" – újabb autófeltörés borzolja a szegediek idegeit

Autófeltörés történt Szegeden, de már nem először néznek szembe vele. Valaki téglával betöri az ablaküveget majd eltűnik. Az elmúlt napokban több autófeltörés történt Szegeden, legutóbb Makkosházán, a Lomnici utcában. Egy helyi lakos autójának anyósülés felőli ablakát törték be egy méretes téglával, ám az elkövetőnek szerencsére semmit sem sikerült zsákmányolnia. A tulajdonos elmesélte a történetet lapunknak.

Ez az autófeltörés Szegeden nem az első eset, az egyik érintett megszólalt lapunknak. Fotó: Olvasói fotó

Autófeltörés Szegeden, immár nem először

– Két napja éppen itthonról dolgoztam, amikor üvegcsörömpölésre lettem figyelmes. Nem gondoltam, hogy az autómmal lehet a baj, inkább azt hittem, hogy egy sörösüveget törtek szét. Csak később kopogott be a szomszéd hozzám azzal a rossz hírrel, hogy be van verve az autóm ablaka – mesélte Varga László szegedi festő- és mázoló.

Az ülésen heverő tégla alapján arra tudott következtetni, hogy szándékos rongálás történt. Azonnal hívta a rendőrséget, akik percek alatt kiérkeztek. Varga László úgy tudja, hogy több ilyen esetre is volt már példa a napokban, az elkövető a kocsik pusztításával tölti szabadidejét. Szerencse, hogy az autó ülésein nem volt semmi érték, a festő-mázoló szerint az elkövető egy összehajtogatott papírt nézhetett pénztárcának. Nem sokkal később a Bimbó utcából is érkezett bejelentés rongálásról. Úgy tűnik, a rongáló nem egy adott környéken tevékenykedik, hanem járja a város utcáit.

Anyagi kár és következmények

A javítás költsége nem kevés, főleg úgy, hogy a casco és a biztosítás megléte ellenére a tulajdonos nem kap kártérítést. Egy ablakcsere körülbelül 120 ezer forintba fog kerülni, amit így a saját zsebéből kell állnia. Varga László számára az autó munkaeszközként szolgál, emiatt kénytelen azt minél előbb megjavíttatni. Lapunknak elmondta, hogy ideiglenesen egy kölcsönjárművel közlekedik. Úgy gondolja, hogy Makkosháza eddig kifejezetten biztonságos környéknek számított, és soha nem gondolta volna, hogy itt ilyen megtörténhet. Az eset után azonban ő maga is elővigyázatosabb lett, és különböző óvintézkedéseket tervez.