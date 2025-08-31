14 éves lány vezette az autót, ami halálra gázolt egy ittas férfit

1913. szeptember 1-jén a szeged–dorozsmai országúton ütötte el Czékus Károlyt a Borbély–Komáromi cég autója. A gazdálkodó nyolc gyermeket hagyott árván.

Bíróság elé került az első szegedi autóbaleset, amelyben egy 14 éves lányt is megvádoltak, miután a tragédia nyolc gyermeket hagyott árván. Fotó: Illusztráció/ ceautoclassic.eu

Az első szegedi autóbaleset vádlottja egy 14 éves lány lett

Az autón a 21 éves sofőr, Csőr György ült, mellette pedig a vállalat egyik tulajdonosának 14 éves lánya. Az apa azért ültette mellé, hogy figyelje a frissen felvett sofőrt. Az ügyészség úgy vélte, a lány is vezette a kocsit, ezért ellene is vádat emeltek gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.

Csőr vallomásában elmondta: észrevette a gyalogost, aki kezében üveggel haladt, többször dudált és fékezett, de a keskeny úton nem tudott kitérni. A lány a tárgyaláson tagadta, hogy vezetett volna.

Dehogy vezettem, még nem is tudok. A nővérem, a Macus szokott

– mondta.

Autóbaleset bírósági tárgyalása a Délmagyarországban 1913. szeptember 1-jén.

A boncolási jegyzőkönyv szerint a férfi koponyája és mellkasa összeroncsolódott, sérüléseibe rövid időn belül belehalt.

A tanúk szerint nem a leány, hanem a sofőr vezetett, aki legfeljebb 30–35 kilométer/órás sebességgel haladt, és már messziről dudált. Az ügyész végül visszavonta a vádat a fiatal lány ellen.

A törvényszék Csőr Györgyöt is felmentette, de figyelmeztette: „Most fölmentettük, de vigyázzon, nehogy még egyszer balesetet idézzen elő.”

(Címoldali kiemelt képünk illusztráció)