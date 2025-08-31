augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

23°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

57 perce

14 éves lány vezette az autót, ami halálra gázolt egy ittas férfit

Címkék#Délmagyarország#kocsi#tragédia#autóbaleset

Szemtanúk szerint még csak gyorsan sem ment az autó, mégis tragédia lett a vége.

Delmagyar.hu

1913. szeptember 1-jén a szeged–dorozsmai országúton ütötte el Czékus Károlyt a Borbély–Komáromi cég autója. A gazdálkodó nyolc gyermeket hagyott árván.

az első szegedi autóbaleset illusztrációja, egy régi személyszállító autó 1910 körül
Bíróság elé került az első szegedi autóbaleset, amelyben egy 14 éves lányt is megvádoltak, miután a tragédia nyolc gyermeket hagyott árván. Fotó: Illusztráció/ ceautoclassic.eu

Az első szegedi autóbaleset vádlottja egy 14 éves lány lett

Az autón a 21 éves sofőr, Csőr György ült, mellette pedig a vállalat egyik tulajdonosának 14 éves lánya. Az apa azért ültette mellé, hogy figyelje a frissen felvett sofőrt. Az ügyészség úgy vélte, a lány is vezette a kocsit, ezért ellene is vádat emeltek gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.

Csőr vallomásában elmondta: észrevette a gyalogost, aki kezében üveggel haladt, többször dudált és fékezett, de a keskeny úton nem tudott kitérni. A lány a tárgyaláson tagadta, hogy vezetett volna.

Dehogy vezettem, még nem is tudok. A nővérem, a Macus szokott

 – mondta.

Autóbaleset bírósági tárgyalása a Délmagyarországban 1913. szeptember 1-jén.
Autóbaleset bírósági tárgyalása a Délmagyarországban 1913. szeptember 1-jén.

A boncolási jegyzőkönyv szerint a férfi koponyája és mellkasa összeroncsolódott, sérüléseibe rövid időn belül belehalt.

A tanúk szerint nem a leány, hanem a sofőr vezetett, aki legfeljebb 30–35 kilométer/órás sebességgel haladt, és már messziről dudált. Az ügyész végül visszavonta a vádat a fiatal lány ellen.

A törvényszék Csőr Györgyöt is felmentette, de figyelmeztette: „Most fölmentettük, de vigyázzon, nehogy még egyszer balesetet idézzen elő.”

(Címoldali kiemelt képünk illusztráció)

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu