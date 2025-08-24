Egykor utáltam, ma irigylem, akinek még van

A ma már negyvenes éveik felett járók azonban még minden bizonnyal felkapják a fejüket, ha az utcán nagy ritkán elrobog egy Babetta. Egyetlen járművel sem lehet összetéveszteni a csattogó, kattogó, zörgő, bődületes hangját.

Babetta? A nyolcvanas években utáltam, ma már nosztalgiával gondolok rá. Fotó: Török János

A motorvilág Trabantja

Ha valamiért nem bánom a korom (ami ugye tudjuk, hogy csak egy kis piszok a kéményben), az az, hogy megélhettem olyan ikonikus járművek, mint a Trabant, vagy a motorvilág Trabantja, a Babetta létét. Vezettem is mindkettőt. Igazából akkoriban, a nyolcvanas években, egyik sem volt a szívem csücske, de ahogy haladok a korban előre, egyre nagyobb szeretettel gondolok vissza rájuk.

Mint sok más családnak, nekünk is volt mindkettő, egy kék Trabant és egy sárga Babetta.

Az a széles, ronda valami

És, hogy akkoriban mit nem szerettem a Babettán? Azt, hogy sárga volt és borzalmas a hangja, hogy nagyobb füstje volt, mint maga a moped. Kiakasztott a látványa, hogy „szögletes”, de semmit nem utáltam jobban a Babettán, mint az ülését, ami egy hatalmas nagy, széles, ronda valami volt. Mai eszemmel mondjuk azt mondanám rá, hogy megfelelő méretű ülőfelület, de akkor rettenetesen cikinek tűnt. Így aztán inkább jártam a több mint 10 kilométerre lévő első munkahelyemre a mára már szintén ikonikus kempingbiciklivel, mint a Babettával.

Babetta? Még túrázásra is!

Ma azonban, ha látok egy Babettát, nosztalgikus mosoly ül az arcomra. Sőt, már szépnek látom azt a szögletes oszlopot az első keréknél és azt a tányérszerű ülést is, és irigykedem kicsit azokra, akiknek még van ebből a szocialista csodából és használják is, akár túrázásra is. A szatymazi Farkas Gábor (övé lett Linda Babettája is) és barátai már harmadszorra járták körbe Babettával Magyarországot. Mondjuk, ismerve a Babettán utazás élményét, arra azért kíváncsi lennék, a túra után vajon hány napig nem volt kedvük leülni?