Nagy fordulat a természetben: már nem halakra vadászik a bakcsó

Az utóbbi években tapasztalható időjárás hatására a korábbi, népesen lakott gémtelepek eltűntek a Csanádi-puszták térségből és a vízhez kötődő madarak lehúzódtak a Maros-mentére. Itt a folyóparti erdőkben és az ártéri tavak, kubikok nádasaiban költenek gémféléink - tájékoztat a Körös-Maros Nemzeti Park. Ezek közül az egyik a bakcsó, ami méretét tekintve egy megtermett dolmányos varjúhoz hasonló. Teste alapvetően szürke, háta és fejtetője bársonyos fekete, fejét hosszú, hátranyúló, vékony tollbóbita díszíti. Életmódja annyiból különleges, hogy alapvetően éjszaka aktív. Általában a szürkületi órákban kezdi meg a vadászatot és a sekély vízben állva, vagy vízbe dőlt fákon bujkálva lesi zsákmányát, mely leginkább halakból, nagyobb vízi rovarokból, kétéltűekből áll.

A bakcsó alapvetően a vízi életmódhoz szokott. Fotó: Karnok Csaba

A bakcsó most pockokra vadászik

Fiókanevelés idején, amikor nagyobb a táplálékigény, a nappali órákban is többször vadásznak a bakcsók. A Maros menti fészektelepek szülőmadarak pedig különös módon a vízpartoktól egészen távol, a száraz puszták gyepein bukkannak fel. Ennek oka, hogy kezd egyre erősödni a mezei pocok állománya a térségben, mely bőséges táplálékforrásul szolgál nagyon sok ragadozó faj számára. Bár a bakcsókra alapvetően nem jellemző a vadászat gyepi környezetben, most mégis több helyen lehet velük találkozni, amint pocokra lesnek. A gyepeken gubbasztó madarak látványa elsőre szokatlannak tűnik, de valójában ez a faj alkalmazkodóképességét mutatja: az egyre szárazabb körülmények között is képesek eredményesen fiókát nevelni.