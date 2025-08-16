Dráma az utakon, sztárőrület Szegeden, traktorinvázió a falvakban

A hétvége első napja bőven tartogatott izgalmakat Csongrád-Csanádban: az M5-ösön drámai balesetek sokkoltak, közben Szegeden több száz rajongó várta A 3 testőr sztárjait, Zákányszéken és Pusztaszeren pedig traktortól volt hangos a falu. A hőség ellenére sokan keresték a programokat, miközben a konyhákban egy új kedvenc burger is hódít.

Gyerekek is megsérültek az egyik M5-ös autópályán történt balesetben. Fotó: Donka Ferenc.

Dráma az autópályán: elaludt a sofőr, családját is veszélybe sodorta és még egy autó is kigyulladt

Csodával határos módon nem sérült meg senki.

Gyerekek is megsérültek az M5-ösön történt horrorbalesetben

Több személyt kórházba szállítottak a baleset után.

Hőség ide vagy oda, egy teljes utcát elleptek A 3 testőr rajongói Szegeden

Egy teljes utca hosszában hömpölygött a sor szombat délután, ennyien voltak kíváncsiak az Erkel Színház sztárjaira Szegeden. A 3 testőr szereplői másfél órán keresztül dedikáltak és fotózkodtak.

Az 500 traktor között minden is volt: fiatal tehetség, csinos traktoros lányok és 80 milliós járgány várt Zákányszéken

A mezőgazdasági gépek ünnepét tartották szombaton Zákányszéken. A traktorshow-n mintegy 500 gép vett részt, tulajdonosaik pedig több számban is összemérhették tudásukat.

Ötvenkét traktor lepte el Pusztaszer utcáit, de nem ez volt az egyedüli látványosság a traktoros napon

Negyedszer rendezték meg a népszerű eseményt Pusztaszeren. A traktoros nap és az új kenyér ünnepe mindig kellemes, szórakoztató kikapcsolódást nyújt a helybelieknek és a faluba látogatóknak.

Elárulták, hogyan készül Szeged új kedvenc hamburgere – nem is gondolnád, milyen pofonegyszerű

Az elmúlt években új kedvenc lett ez az egyszerűen elkészíthető hamburger. A smash burger ropogósra sült, mégis szaftos húspogácsájával hódít.