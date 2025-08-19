augusztus 19., kedd

Összefoglaló

1 órája

Autó az árokban, ikonikus bisztró visszatér, spanyol focicsapat Szegeden

Autóbaleset, újranyitó legendás bisztró, díjazott gyermekorvos, spanyol futball Szegeden és ünnepi kiállítás Kisteleken. A nap legérdekesebb történetei egy helyen.

Delmagyar.hu

Mozgalmas nap eseményeiből válogattunk: közlekedési baleset rázta meg a 430-as utat Földeáknál, Szeged belvárosában egy ikonikus vendéglátóhely készül újranyitni, míg Makón díszpolgári címmel ismerték el a város közkedvelt gyermekorvosát. Emellett a nemzetközi futball izgalmai is Szegedre érkeznek, Kisteleken pedig különleges kiállítás nyílt egy jeles születésnap alkalmából.

A tetejénre borult egy autó az árokba, miután egy traktornak ütközött a balesetben.
Senki nem sérült meg komolyabban a balesetben. Fotó: Donka Ferenc

Baleset: fejjel lefelé állt meg az árokban az autó, miután egy traktorral ütközött

Traktor és személyautó ütközött a 430-as úton, Földeák térségében.

Meglepő fordulat: újra megnyílik a legendás bisztró Szeged belvárosában

Szeptember 1-jén új fejezet kezdődik a szegedi vendéglátásban. A Bringa Bisztró újranyitására készülnek a Szent István téren. Az új üzemeltető Algyőről érkezik, hogy friss lendületet adjon a legendás helynek.

Az egész város imádja a gyermekorvost, aki ma már első betegei unokáit gyógyítja

Korábban megkapta a Makó Város Egészségügyéért emlékérmet, a Magyar Arany Érdemkeresztet, most pedig a Maros-parti város legnagyobb elismerését veheti át. Az idei díszpolgár, Buzásné Kiss Ivánka csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos hivatásával gyermekkori álmát teljesíti be – van olyan egykori páciense, akinek ma már az unokáját vizsgálja.

Madridi futballcsapat játszik a főtábláért Szegeden

Már egy hónapja Szeged a második otthona a fehérorosz labdarúgócsapatnak. A Nyeman Grodno a Szent Gellért Fórumban játssza a hazai mérkőzéseit a nemzetközi kupában. Az Európai Konferencialiga harmadik fordulójában a főtáblára jutásért a spanyol Rayo Vallecano Szegeden lép pályára ellenük.

Szombathelyi Árpád meghatódott a különleges születésnapi kiállításmegnyitóján – videóval

Paletták, színek, természet címmel nyílt kiállítás a kisteleki művelődési házban. A 70 éves Szombathelyi Árpád festőművész, író, szobrász festményeit szeptember 7-éig tekinthetik meg az érdeklődők. Az eseménynek számos megható pillanata volt, a Kisteleki Festőkör tagjai is felköszöntötték.

 

