2025.08.09. 22:07
Kitört kerekek, garázsvásár ritkaságok és Pogány Induló botránya
Mutatjuk, milyen volt a szombat Csongrád-Csanád vármegyében.
Ma Csongrádtól Szegedig, Makótól a Szigetig színes és sokszor meghökkentő események kísérték a napot: volt közlekedési baleset, rendszerleállás miatti gyógyszerkiváltási nehézség, garázsvásári kincsvadászat, veteránautós felvonulás, és egy fesztiválon elhangzott koncert miatt kibontakozó vita.
Álló autóba hajtott a sofőr, még a kerék is kiszakadt a helyéről
Egy személyautó az út szélén álló másik két gépkocsinak ütközött Csongrádon.
Az EESZT leállása alatt is van megoldás a gyógyszerkiváltásra
Az EESZT leállása miatt akadozik a felhőalapú receptkiváltás. Összegyűjtöttük, hogyan juthat most gyógyszerhez.
Elképesztő kincsek és titkok a szegedi garázsvásár dobozaiban: az abszintkanalaktól a porcelán csodákig
Több mint két és fél éve színes forgatagként várja a látogatókat a szegedi garázsvásár, ahol hetente új kincsek és különlegességek bukkannak fel. Porcelánt, abszintkanalat, de szimatszatyrot is láttunk.
A makói autós felvonuláson a csoda-Trabi és számos ritka Volkswagen modell is felvonult
Továbbra is rejtély, utoljára rendezték-e meg a Volkswagen konszern kocsijainak találkozóját Makón. A szombati autós felvonulás legérdekesebb járműve mindenesetre egy ezüstszínű Trabant volt – gazdája elárulta, miért jött el vele egy másik gyár rajongóinak rendezvényére.
Horváth László lépéseket ígér Pogány Induló Sziget-koncertje után
Horváth László drogügyi kormánybiztos ismét nekiment Pogány Indulónak.