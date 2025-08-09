Kitört kerekek, garázsvásár ritkaságok és Pogány Induló botránya

Ma Csongrádtól Szegedig, Makótól a Szigetig színes és sokszor meghökkentő események kísérték a napot: volt közlekedési baleset, rendszerleállás miatti gyógyszerkiváltási nehézség, garázsvásári kincsvadászat, veteránautós felvonulás, és egy fesztiválon elhangzott koncert miatt kibontakozó vita.

Ez a nap sem maradt baleset nélkül, egy álló autóba hajtottak Csongrádon. Fotó: Donka Ferenc.

Álló autóba hajtott a sofőr, még a kerék is kiszakadt a helyéről

Egy személyautó az út szélén álló másik két gépkocsinak ütközött Csongrádon.

Az EESZT leállása alatt is van megoldás a gyógyszerkiváltásra

Az EESZT leállása miatt akadozik a felhőalapú receptkiváltás. Összegyűjtöttük, hogyan juthat most gyógyszerhez.

Elképesztő kincsek és titkok a szegedi garázsvásár dobozaiban: az abszintkanalaktól a porcelán csodákig

Több mint két és fél éve színes forgatagként várja a látogatókat a szegedi garázsvásár, ahol hetente új kincsek és különlegességek bukkannak fel. Porcelánt, abszintkanalat, de szimatszatyrot is láttunk.

A makói autós felvonuláson a csoda-Trabi és számos ritka Volkswagen modell is felvonult

Továbbra is rejtély, utoljára rendezték-e meg a Volkswagen konszern kocsijainak találkozóját Makón. A szombati autós felvonulás legérdekesebb járműve mindenesetre egy ezüstszínű Trabant volt – gazdája elárulta, miért jött el vele egy másik gyár rajongóinak rendezvényére.

Horváth László lépéseket ígér Pogány Induló Sziget-koncertje után

Horváth László drogügyi kormánybiztos ismét nekiment Pogány Indulónak.