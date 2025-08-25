augusztus 25., hétfő

Vádemelés

28 perce

Figyelmetlenül vezetett, balesetet okozott, majd elmenekült

Címkék#veszélyhelyzet#vádlott#Szegedi Járásbíróság

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki közlekedési balesetet okozott, majd elhajtott a helyszínről.

Delmagyar.hu

Az ügyészség közlése szerint a férfi 2025 januárjában Szeged belterületén autózott, amikor figyelmetlensége miatt belerohant az előtte forgalmi okból várakozó járműbe. A balesetben a másik sofőr könnyebben megsérült. A vádlott azonban nem állt meg, hanem segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.

Egy fehér autó és barna autó ütközött a balesetben.
A balesetben egy személy könnyebben sérült. Illusztráció: Shutterstock

Az ügyészség a férfit segítségnyújtás elmulasztásának, veszélyhelyzetet előidéző bűntett miatt emelt vádat. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd ítéletet.

 

