Összefoglaló

18 perce

Békés állat támadt meg egy nőt, de a terminátor karók is balesetet okoztak

Szeged és környéke mozgalmas napokat élt meg: balesetek, különleges versenyek és egy szokatlan állattámadás is történt, miközben a SZIN már a jövő évi hangulatra csábít egy rendhagyó nyereményjátékkal.

Delmagyar.hu

Szeged és környéke az elmúlt napokban sem maradt események nélkül: a József Attila sugárút kerékpárútján újabb súlyos rolleres baleset történt a sok vitát kiváltó terminátor karók miatt, Sándorfalván ismét nagy érdeklődés kísérte a különleges bivalyfutást, a Tiszán egy nőre hód támadt, Zákányszéknél pedig komoly közúti baleset rázta meg a térséget. A szegedi SZIN is előkerült, igaz, ezúttal horgászversennyel összekötve, ahol szerencsések akár jövő évi bérletet is nyerhetnek.

Balesetben megsérült fiatalt látnak el Szegeden
Súlyos baleset a József Attila sugárút kerékpárútján – a terminátor karóknak ütközött egy rolleres, miközben más események is színesítették a térséget. Fotó: SZEGEDEN láttam  és hallottam Facebook-csoport

Súlyos rolleres baleset a József Attila sugárút kerékpárútján – ismét a terminátor karók miatt

Újabb súlyos baleset történt a szegedi József Attila sugárút kerékpárútján augusztus 29-én: egy rolleres nekicsapódott az egyik úgynevezett terminátor karónak. A sérülései súlyosak.

Kőkemény kihívások: bivalyok helyett vasakarat kellett a sándorfalvi futáshoz – galériával

Érdekes, nem mindennapi terepakadály-versenyt rendeztek szombaton a sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban. A bivalyfutás lassan hagyománnyá válik a kisváros életében, hiszen már harmadszor tartották meg és a résztvevők száma eddig minden évben emelkedett.

Horrorisztikus jelenet a Tiszán, egy hód támadt rá egy fürdőző nőre

Szegedtől néhány kilométerre, a Tisza egyik homokos partszakaszánál történt az eset: egy csónakkal kikötő pár közül a nő a vízbe ment, ahol egy eurázsiai hód rátámadt. Előbb a jobb lábszárát, majd a bal bokáját harapta meg.

Újabb megrázó fotók a zákányszéki karambolról

Ahogy arról beszámoltunk, Zákányszék közelében, az 5431-es úton két személyautó ütközött össze, amelyben három ember megsérült.

Akár egy jövő évi SZIN bérletet is kifoghatsz – videóval

Te mit kívánnál az aranyhaltól? A SZIN horgászversenyén akár jövő évi bérletet vagy horgászjegyet is nyerhetsz, ha elég szerencsés vagy.

 

 

