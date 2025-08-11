22 órája
Hatalmas balesetek, egy batidai tűz és a három testőr tette emlékezetessé napunkat
Összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.
Összefoglaltuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb eseményeit. Balesetek sora, 3 testőr és a batidai tűz kísérte végig napunkat.
Egy anyukát és kislányát ütötték el a hódmezővásárhelyi balesetben – galériával
Hétfő délután súlyos közlekedési baleset történt Hódmezővásárhely belterületén, ahol egy autós nem adta meg az elsőbbséget egy kerékpárosnak.
Ötven ember menekült a gázömlés elől Szegeden, fotókon mutatjuk a helyszínt
Teljesen lezárták a Dorozsmai utat a Szegeden történt baleset következtében. A helyszínen az MVM munkatársai próbálják megfékezni a gázszivárgást.
Képeken a hatalmas batidai tűz, amelynél drónt is be kellett vetni – galériával
Megérkeztek a fotók a tűzhöz, amely nagy területen pusztított Batida és Hódmezővásárhely között.
Elvitték a show-t Ember Márk elől a szegedi szabadtérin, a csillagokat is leénekelte az egyik szereplő A 3 testőrben
Hétvégén debütált A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az előadás látványában és hangzásában is hozza a kötelezőt: a magas színvonalú, könnyed szórakoztatást. Az idei sikerprodukcióban azonban nem D'artagnan vitte a showt, egy másik karakter uralta leginkább a színpadot.
Pihenés itthon vagy külföldön? A békésszentandrási nyaralás ára meglepte a szegedi családot
A Veres család idén is összegyűlik, és három napot tölt együtt a Körös partján. Megállapították, hogy Békésszentandrás ára vetekszik egy hosszabb, külföldi tengerparti nyaralás költségével. Bár a vendégház minősége kifogástalan volt, az ár-érték arány sokakat meglephet.