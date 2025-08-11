augusztus 12., kedd

22 órája

Hatalmas balesetek, egy batidai tűz és a három testőr tette emlékezetessé napunkat

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#hírösszefoglaló#hírek

Összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.

Delmagyar.hu

Összefoglaltuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb eseményeit. Balesetek sora, 3 testőr és a batidai tűz kísérte végig napunkat.

Baleset
Korházba szállították a hódmezővásárhelyi balesetben elütött nőt és kislányát. Fotó: Donka Ferenc

Egy anyukát és kislányát ütötték el a hódmezővásárhelyi balesetben – galériával

Hétfő délután súlyos közlekedési baleset történt Hódmezővásárhely belterületén, ahol egy autós nem adta meg az elsőbbséget egy kerékpárosnak.

Ötven ember menekült a gázömlés elől Szegeden, fotókon mutatjuk a helyszínt

Teljesen lezárták a Dorozsmai utat a Szegeden történt baleset következtében. A helyszínen az MVM munkatársai próbálják megfékezni a gázszivárgást.

Képeken a hatalmas batidai tűz, amelynél drónt is be kellett vetni – galériával

Megérkeztek a fotók a tűzhöz, amely nagy területen pusztított Batida és Hódmezővásárhely között.

Elvitték a show-t Ember Márk elől a szegedi szabadtérin, a csillagokat is leénekelte az egyik szereplő A 3 testőrben

Hétvégén debütált A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az előadás látványában és hangzásában is hozza a kötelezőt: a magas színvonalú, könnyed szórakoztatást. Az idei sikerprodukcióban azonban nem D'artagnan vitte a showt, egy másik karakter uralta leginkább a színpadot.

Pihenés itthon vagy külföldön? A békésszentandrási nyaralás ára meglepte a szegedi családot

A Veres család idén is összegyűlik, és három napot tölt együtt a Körös partján. Megállapították, hogy Békésszentandrás ára vetekszik egy hosszabb, külföldi tengerparti nyaralás költségével. Bár a vendégház minősége kifogástalan volt, az ár-érték arány sokakat meglephet.

