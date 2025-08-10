Balesetek, tüzek és a három testőr fűtötték fel a hangulatot a héten

Összefoglaltuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb eseményeit. Balesetek, tüzek és a három testőr.

Mindkét jármű totálkárosra tört a csongrádi balesetben. Fotó: Donka Ferenc

Két személyautó csapódott egymásnak Csongrádon, mindkettő totálkárosra tört – galériával

Totálkárosra tört két autó Csongrádon, miután egymásnak csapódtak. A helyszínre kiérkezett mentők egy személyt szállítottak korházba.

Villanyoszlopot is kidöntött, majd felborult az autó, képeken a brutális baleset, amelyhez mentőhelikopter is érkezett – galériával

Kidöntött egy oszlopot, majd felborult, durva baleset Pitvaros közelében.

Óriási lángok pusztítanak Hódmezővásárhely mellett – galériával

Ég a tarló Hódmezővásárhelynél.

Kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete Algyőn: képeken mutatjuk mi maradt a lángok után

Lángok martalékává vált egy lakóház teteje Algyőn a délután folyamán. A helyszínre több település tűzoltói siettek ki.

Fotókon a legjobban várt bemutató, ilyen lesz A 3 testőr Szegeden – videóval

Érkezik a legjobban várt produkció, A 3 testőr premierje a Szegedi Szabadtéri Játékokra.