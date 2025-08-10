Heti hírösszefoglaló
Balesetek, tüzek és a három testőr fűtötték fel a hangulatot a héten
Összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.
Összefoglaltuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb eseményeit. Balesetek, tüzek és a három testőr.
Két személyautó csapódott egymásnak Csongrádon, mindkettő totálkárosra tört – galériával
Totálkárosra tört két autó Csongrádon, miután egymásnak csapódtak. A helyszínre kiérkezett mentők egy személyt szállítottak korházba.
Villanyoszlopot is kidöntött, majd felborult az autó, képeken a brutális baleset, amelyhez mentőhelikopter is érkezett – galériával
Kidöntött egy oszlopot, majd felborult, durva baleset Pitvaros közelében.
Óriási lángok pusztítanak Hódmezővásárhely mellett – galériával
Ég a tarló Hódmezővásárhelynél.
Kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete Algyőn: képeken mutatjuk mi maradt a lángok után
Lángok martalékává vált egy lakóház teteje Algyőn a délután folyamán. A helyszínre több település tűzoltói siettek ki.
Fotókon a legjobban várt bemutató, ilyen lesz A 3 testőr Szegeden – videóval
Érkezik a legjobban várt produkció, A 3 testőr premierje a Szegedi Szabadtéri Játékokra.
