Súlyos baleset, különleges SZIN-program és makói fejlesztések

Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Ez történt pénteken Szegeden és a környező településeken.

Súlyos baleset Zákányszéknél. Fotó: Donka Ferenc

Fotókon a súlyos baleset Zákányszéknél, többen is megsérültek

Baleset történt Zákányszéken, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Meddig juthatsz el az elektromos autóval? Egy szegedi kereskedő elárulta a titkot

Az elektromos autókkal való hosszabb utak egyre népszerűbbek, de még mindig komoly tervezést igényelnek. Az elektromos autó hatótávja kulcsfontosságú szempont, ha például Horvátországba vagy más külföldi úti célra indulnánk. Egy szegedi autókereskedő elárulta, mire érdemes figyelni az út során.

Átadóünnepség nélkül indult el Makó legnagyobb kínai gyára

Megkezdte a termelést a Benepack Hungary Kft. csomagolóanyaggyára a makói ipari parkban – hangzott el a legutóbbi testületi ülésen. A kínai feldolgozóüzem hivatalos átadó ünnepségének időpontja már nem került szóba.

Küldj üzenetet a jövőbeli énednek – különleges programok várnak a SZIN Civil faluban

A Szegedi Ifjúsági Napok szervezői évek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy változatos programokkal várja a közönséget. Idén a SZIN civil falu központi témája a fenntarthatóság, de a szervezetek számtalan más módon is igyekeznek megszólítani a fiatalokat.

Újjászületik a kísértetház, elindulnak a munkák a Maros-parton

Megmenekülhet a makói üdülőövezet kísértetházra emlékeztető épülete: a felújításra megvan a pénz és az önkormányzat munkához is látott. A Maros-parti vadászház ökoturiszikai kiállító- és szálláshelyként születik újjá.

Meglepő kaland a SZIN-en: cicát mentettek a fesztiválozók

Meglepő vendége volt a Szegedi Ifjúsági Napoknak. Fesztiválozók mentették meg a SZIN-en elveszett kiscicát.

El sem hinnéd, milyen gyűjtemény rejtőzik a szegedi hulladékudvar falai mögött

A Vértói hulladékudvar mediterrán növényzetével és különleges gyűjteményével egyedi látványt tár az érkezők elé. A szegedi hulladékudvarok nemcsak korszerűen működnek, de kellemes élményt is nyújtanak a látogatók számára.