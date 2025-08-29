51 perce
Súlyos baleset, különleges SZIN-program és makói fejlesztések
Pénteken sem maradtunk izgalmas hírek nélkül Szegeden és a környéken. Súlyos baleset történt Zákányszéknél, közben Makón elindult egy új gyár, a SZIN-en pedig különleges programok várták a fesztiválozókat.
Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Ez történt pénteken Szegeden és a környező településeken.
Fotókon a súlyos baleset Zákányszéknél, többen is megsérültek
Baleset történt Zákányszéken, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Meddig juthatsz el az elektromos autóval? Egy szegedi kereskedő elárulta a titkot
Az elektromos autókkal való hosszabb utak egyre népszerűbbek, de még mindig komoly tervezést igényelnek. Az elektromos autó hatótávja kulcsfontosságú szempont, ha például Horvátországba vagy más külföldi úti célra indulnánk. Egy szegedi autókereskedő elárulta, mire érdemes figyelni az út során.
Átadóünnepség nélkül indult el Makó legnagyobb kínai gyára
Megkezdte a termelést a Benepack Hungary Kft. csomagolóanyaggyára a makói ipari parkban – hangzott el a legutóbbi testületi ülésen. A kínai feldolgozóüzem hivatalos átadó ünnepségének időpontja már nem került szóba.
Küldj üzenetet a jövőbeli énednek – különleges programok várnak a SZIN Civil faluban
A Szegedi Ifjúsági Napok szervezői évek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy változatos programokkal várja a közönséget. Idén a SZIN civil falu központi témája a fenntarthatóság, de a szervezetek számtalan más módon is igyekeznek megszólítani a fiatalokat.
Újjászületik a kísértetház, elindulnak a munkák a Maros-parton
Megmenekülhet a makói üdülőövezet kísértetházra emlékeztető épülete: a felújításra megvan a pénz és az önkormányzat munkához is látott. A Maros-parti vadászház ökoturiszikai kiállító- és szálláshelyként születik újjá.
Meglepő kaland a SZIN-en: cicát mentettek a fesztiválozók
Meglepő vendége volt a Szegedi Ifjúsági Napoknak. Fesztiválozók mentették meg a SZIN-en elveszett kiscicát.
El sem hinnéd, milyen gyűjtemény rejtőzik a szegedi hulladékudvar falai mögött
A Vértói hulladékudvar mediterrán növényzetével és különleges gyűjteményével egyedi látványt tár az érkezők elé. A szegedi hulladékudvarok nemcsak korszerűen működnek, de kellemes élményt is nyújtanak a látogatók számára.