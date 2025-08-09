Megjelent egy térkép, amin megnézheti, mennyire veszélyes az utca, ahol él Csongrád-Csanádban

A Központi Statisztikai Hivatal új, interaktív baleseti térképe nemcsak számokat mutat: segít felismerni a közlekedési kockázatokat, és támogatja a balesetek megelőzését. A hosszú távú cél, hogy a halálos áldozatok száma zéróra csökkenjen Magyarországon - olvasható az Index-en.

A KSH új baleseti térképe részletesen mutatja a közúti balesetek adatait, utcára lebontva. Fotó: Donka Ferenc

Baleseti térkép: hat év adatai egy helyen

Megnyílt a nagyközönség számára a KSH új adatbázisa és interaktív térképe, amely pontosan megmutatja, hol, mikor és milyen típusú balesetek történtek az elmúlt hat évben – írja a HVG. Az eszköz nemcsak országos statisztikák böngészésére alkalmas, hanem arra is, hogy bárki ellenőrizze: az otthona, munkahelye vagy a rendszeresen használt útvonalai mennyire számítanak veszélyesnek.

A vizualizáció időben és térben is segít értelmezni az adatokat: kiderül például, hogy a legtöbb baleset péntekenként történik, és az elmúlt évek legveszélyesebb napja április 30. volt. 2023-ban ezen a napon 76 személyi sérüléses baleset történt – és nem először: két évvel korábban is kiugró számokat hozott ugyanez a dátum.

Tavaly összesen 10 544 balesetben sérült meg valaki, ezek közül 243 volt halálos kimenetelű. Az autóbalesetek túlsúlyban vannak (9675 eset), de egyre gyakrabban kerülnek a statisztikába a rolleres balesetek is – 2023-ban már 367 ilyen történt. Különösen aggasztó az ittasan okozott balesetek száma: több mint 7000 ilyen esetet regisztráltak, melyek közül 243 végződött halállal.

A térkép a KSH honlapján elérhető.