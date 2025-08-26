augusztus 26., kedd

Csere

1 órája

Tömegek maradhatnak bankkártya nélkül a lejárat előtt az egyik legnagyobb hazai intézetnél

Változások az Erste banknál.

Delmagyar.hu

Amennyiben az Erste Bank ügyfele vagy, és Mastercard kártyát használsz, készülj fel: a közeljövőben bizonyosan érintetté válsz az Erste kártyacsere folyamatában! A pénzintézet ugyanis végleg búcsút int az eddig széles körben kínált Mastercard kártyáknak – számolt be a HAON.hu.

Egy nő fizet a bankkártyával
Az Erste lecseréli a bankkártyákat. Illusztráció: Shutterstock

A pénzintézet minden Mastercard kártyát Visa kártyára cserél, függetlenül attól, mikor járna le a régi plasztik. A folyamat szakaszosan zajlik, ezért érdemes figyelni a postai és online értesítéseket.

Az átvétel szabályai

  • Értesítés után azonnal ellenőrizze a postázási címet: ezt a George alkalmazásban, telefonon vagy személyesen bankfiókban lehet módosítani.
  • Fontos, hogy olyan címet adjon meg, ahol biztosan át tudja venni az új kártyát.
  • A bank a jelzett időkereten belül kézbesíti az új betéti- vagy hitelkártyát.

A bankkártya aktiválás menete

  • Betéti kártya: első vásárlásnál a régi PIN-kód megadásával, vagy Erste ATM-ben készpénzfelvétellel / egyenleglekérdezéssel.
  • Hitelkártya: kizárólag vásárlással aktiválható.
  • Aktiválás után válik elérhetővé az érintéses és online fizetés, valamint ekkor lehet hozzáadni a kártyát a Google Payhez vagy Apple Payhez.
  • Az új kártya aktiválásával a régi automatikusan érvénytelenné válik.

Amire még figyelni kell

  • Ha a megadott határidőig nem aktiválja az új kártyát, a régit a bank letiltja, így a kártyás fizetés lehetetlenné válik.
  • A kártyaadatok megváltoznak (szám, lejárati idő, biztonsági kód), ezért frissíteni kell őket minden digitális előfizetésnél. A bank ebben segítséget ad: a George felületén megjeleníti a meglévő előfizetések listáját.
  • A díjak, szolgáltatások és biztonsági feltételek változatlanok maradnak.

További információkat az Erste kártyacsere folyamatáról a bank tájékoztató oldalán lehet találni.

