A luxusnak ára van, a békésszentandrási nyaralás, ami országos vitát robbantott ki

A közelmúltban írtunk egy szegedi család békésszentandrási nyaralásáról. A békésszentandrási luxusvendégház költségei hatalmas vitát kavartak a közösségi médiában. A békésszentandrásiak egy része személyesen sértve érezte magát, mert le mertük írni, ott is vannak drága, luxusapartmanok.

Egy békésszentandrási luxusvendégház országos vitát indított az ár-érték arányról.

A békésszentandrási luxusvendégház ára kavar vitát

Mint azt a családi hosszú hétvégét szervező, Veres Ildikó elmondta, a történet nem magáról a településről szólt, hanem arról, hogy a hazai turizmus ár-érték aránya sokszor már nem állja ki a nemzetközi összehasonlítást. A család beszámolója szerint a békésszentandrási szállás hibátlan volt – tisztaság, kényelmi szolgáltatások, barátságos kiszolgálás.

Ár-érték arány a hazai turizmusban

– A vitaindító az ár-érték arány volt. Nem arról van szó, hogy a hazai szolgáltatók lehúznák a vendégeket, hanem hogy a működtetés költségei eleve magasak, ezért kerül egy minőségi belföldi szállás akár 20 ezer forintba éjszakánként. Ugyanakkor, ha a költségeket összeszámoljuk, sok esetben egy külföldi út – repülővel, tengerparttal és all inclusive ellátással – már nem jön ki drágábban, sőt – magyarázta a szegedi vállalkozó.

Ennyi a minőség ára

– Eljutott ez az ország arra a szintre, hogy ennyiért kell adni a jó minőséget. Tehát ez nem lehúzásból kerül ennyibe, hanem olyan iszonyatos a költsége nekik, hogy ez ennyibe fért bele – mondta Ildikó. Így folytatta: – Van olyan szakács kollégám, akik tavaly a Balatonon hat nap alatt, a családjával hárman, egy tízéves kislánnyal, aki még nem iszik alkoholt, költöttek 700 ezer forintot. Egy sima kis apartman, kis strandolással meg kis éttermekkel. Idén ezt az összeget egy egész picivel ezt kipótolta és elmennek az őszi szünetben Ciprusra a tengerpartra. Erről beszélek.

Nem Békésszentandrással van probléma

Ildikó szerint a kommentelők részleteket emeltek ki a cikkből, nem értették meg az egészet. – Nem Békésszentandrással van probléma, hanem az ár-érték aránnyal. A hozzászólók között sokan félreértették az üzenetet, személyes támadásként értelmezve a település említését. Pedig a felvetés egyszerű: érdemes lenne nyíltan beszélni arról, hogy egy hét belföldi nyaralás teljes költsége – szállás, étkezés, programok, utazás – mennyire van arányban a szolgáltatás minőségével. Amíg a hazai árak a külföldi ajánlatokkal vetekszenek, addig a magyar családok egyre gyakrabban döntenek majd a tengerpart mellett – jegyezte meg Ildikó.