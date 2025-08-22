augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegye

2 órája

Bemutatjuk Csongrád-Csanád kiváló, Színötös tanulóit – galériával

Címkék#színötös#diák#pályázat

A delmagyar.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatot: bemutatjuk azokat az általános iskolás Csongrád-Csanád vármegyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, a bizonyítványukban csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) sorakozik, és az eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek a felhívásunkra.

Delmagyar.hu
Bemutatjuk Csongrád-Csanád kiváló, Színötös tanulóit – galériával

Fotó: Yuganov Konstantin

Idén is meghirdettük Színötös felhívásunkat, több héten át vártuk a jelentkezéseket a delmagyar.hu hírportálon kitölthető felületen. Rovatunkban bemutatjuk a gyermekeket, akik kiválóan helyt álltak az iskolában és kitűnő bizonyítványt szereztek. Tekintse meg óriás galériánkat és a kitűnő diákokat. Gratulálunk minden diáknak!

Kitűnő tanulók 2025-ben – galériánkban a színötös diákok

Fotók: DM

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu