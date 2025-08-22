2 órája
Bemutatjuk Csongrád-Csanád kiváló, Színötös tanulóit – galériával
A delmagyar.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatot: bemutatjuk azokat az általános iskolás Csongrád-Csanád vármegyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, a bizonyítványukban csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) sorakozik, és az eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek a felhívásunkra.
Idén is meghirdettük Színötös felhívásunkat, több héten át vártuk a jelentkezéseket a delmagyar.hu hírportálon kitölthető felületen. Rovatunkban bemutatjuk a gyermekeket, akik kiválóan helyt álltak az iskolában és kitűnő bizonyítványt szereztek. Tekintse meg óriás galériánkat és a kitűnő diákokat. Gratulálunk minden diáknak!
Kitűnő tanulók 2025-ben – galériánkban a színötös diákokFotók: DM